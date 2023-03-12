İzmir’de ramazan öncesi pideye zam

Ramazan ayı öncesinde pide fiyatları, İzmir'de de açıklandı. İzmir’de alınan bir kararla Ramazan pidesinin hem gramajı düştü hem de fiyatı artış gösterdi.

23 Mart Perşembe gününden itibaren uygulanacak

İzmir'de geçen yıl 350 gramı 6 liradan satılan Ramazan pidesi, bu yıl 23 Mart Perşembe gününden itibaren 320 gramı 10 liradan satılacak.

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Meclis üyesi ve Ekmek ve Unlu Mamuller Komitesi üyesi Hüseyin Sağır, Ramazan pidesinin gramajının düşürülüp, fiyatının artmasındaki en büyük sebebin artan maliyet olduğunu söyledi.

Yüzde 66 fiyat artışı

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, geçen yıl 350 gramı 6 liradan satılan ramazan pidesinin bu yıl yüzde 66 fiyat artışıyla 10 liradan satışa sunulmasına karar verdi.

"Ankara’da 300 gramı 10 liraya"

Hüseyin Sağır, yaptıkları zammı, "Ankara’da 300 gramı 10 liradan satılacak. Biz 20 gram fedakarlık yaptık." olarak açıkladı.



