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İzmir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

İzmir'de öğle saatlerinde başlayan ve yer yer hızını arttıran yağış nedeniyle tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda su birikintileri oluştu. Vatandaşlar su dolan caddelerde yürümekte zorlandı.

16:21 . 2/06/2023 Cuma
AA
İzmir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

İzmir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

İzmir'de öğle saatlerinde başlayan yağış sebebiyle caddeler su doldu, vatandaşlar yürümekte zorlandı.

Sağanak yağış trafikte aksamalara, bazı iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu. Kentte, öğle saatlerinde başlayan yağmur yer yer şiddetini artırdı.

Bornova, Konak ve Karabağlar ilçelerinde zemin katlarda bulunan bazı iş yerlerini su bastı. Yağış, trafikte aksamalara yol açtı.

Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda da sağanak nedeniyle esnaf, suların dükkanlarına girmemesi için süpürge ve çekpas ile önlem aldı.

Kentte itfaiye ekipleri, su birikintilerini tahliye etmek için çalışmalarını sürdürüyor.







#İzmir
#Yağış
#Meteoroloji
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