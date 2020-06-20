İzmir'de şaşırtan görüntü: Elinde pompalı tüfekle gezdi

Dünya

İsrail'den itiraf: Zayed 25 yıldır bizimle çalışıyor

İsrail basını, Orta Doğu’nun en karanlık adamı BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed’in Tel Aviv’le gizli ittifak içinde olduğunu yazdı. Kanal 13 muhabiri Barak Ravid, bin Zayed’in 25 yıldır İsrail ile çalıştığını söyledi. İsrailli yazarlar Adana Zidman ve Rod Runner da benzer açıklamalarda bulunurken, Runner, “Zayed’in Netanyahu’ya ihtiyacı var” dedi.