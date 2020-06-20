Güpegündüz elinde pompalı tüfekle cadde ortasında gezindi
İzmir'de şaşırtan görüntü: Elinde pompalı tüfekle gezdi
İzmir’in Buca ilçesinde, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile çekildiği ileri sürülen görüntülerde, bir kişi elinde pompalı tüfekle cadde üzerinde gezinirken, yanında geçen polis aracını görünce tüfeğini saklayan zanlı sonrasında yürümeye devam etti.
Olay, ilçeye bağlı Yıldız Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, elinde beyaz bir bez parçasına sarılı pompalı tüfek ile güpegündüz cadde üzerinde gezinen kimliği belirsiz kişi, evinin balkonunda bulunan bir vatandaşın cep telefonu ile saniye saniye kayda alındı.
Görüntülerde, çevresinden geçen insanlara ve araçlara aldırış etmeyen şahıs, yanında geçen polis aracını görünce tüfeğini saklayan zanlı sonrasında yürümeye devam etti.