İzmir’de sokak ortasında ceset bulundu

İzmir Karabağlar'da iddiaya göre, kaldırım üzerinde hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu fark eden çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekiplerince yapılan incelemelerde ise ölen kişinin Mustafa Terzioğlu (64), olduğu tespit edildi.
Öte yandan, Terzioğlu’nun cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
FOTOĞRAF 5
Sabah saat 07.00 sıralarında Eminönü İDO iskelesinde deniz üzerinde hareketsiz birini olduğunu görenler durumu polis ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri geldi.
Sahil güvenlik ekiplerine bağlı dalgıçlar suya atlayarak cesedi bota aldı.
Polis ekipleri 35'li yaşlarda olduğu tahmin edilen cesedin üzerinde inceleme yaptı.
Üzerinden kimlik çıkmayan ceset otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.
Eminönü'nde denizde ceset bulundu
Eminönü İDO iskelesinde denizde erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cesedi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
FOTOĞRAF 9
Bakırköy Sahili'nde bir erkeğe ait ceset bulundu.
Bakırköy Sahili'nde bulunan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde denizde hareketsiz halde yatan bir kişiyi fark etti.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerine şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı.
Olay yerine gelen sahil güvenlik ve sağlık ekipleri denizdeki cesedi kıyaya çıkardı.
Yapılan incelemelerde cesedin N.D. isimli 30'lu yaşlarda bir erkeğe ait olduğu tespit edildi.
N.D.'nin cansız bedeni olay yerindeki incelemelerin ardından ambulansla Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Denizde hareketsiz halde yatan kişiyi görünce polisi aradılar
İstanbul Bakırköy sahilinde sabah yürüyüşüne çıkan vatandaşlar denizde hareketsiz halde yatan bir kişiyi görünce polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri denizdeki cansız bedenin bir erkeğe ait olduğunu tespit etti. Ceset morga kaldırılırken, polis ise bölgede geniş kapsamlı inceleme yaptı.