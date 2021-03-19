İzmir’de sokak ortasında ceset bulundu

İzmir Karabağlar'da iddiaya göre, kaldırım üzerinde hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu fark eden çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekiplerince yapılan incelemelerde ise ölen kişinin Mustafa Terzioğlu (64), olduğu tespit edildi.

Öte yandan, Terzioğlu’nun cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAF 5 Sabah saat 07.00 sıralarında Eminönü İDO iskelesinde deniz üzerinde hareketsiz birini olduğunu görenler durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri geldi. Sahil güvenlik ekiplerine bağlı dalgıçlar suya atlayarak cesedi bota aldı. Polis ekipleri 35'li yaşlarda olduğu tahmin edilen cesedin üzerinde inceleme yaptı. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Eminönü'nde denizde ceset bulundu Eminönü İDO iskelesinde denizde erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cesedi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. BiP'te paylaş

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