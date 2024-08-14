İzmir'de terör operasyonu: 15 gözaltı

Savcılığın talimatıyla, 4'ü terör örgütünün kırsal alanlarda düzenlediği etkinliklere katılan ve terör örgütünün kırsal alanında silahlı faaliyet yürüten, 4'ü önceki yıllarda terör örgütüne eleman kazandıran ve Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen, 5'i sosyal medya platformlarında terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen ve 2'si de YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen toplam 15 şüpheliye yönelik polis tarafından operasyon düzenlendi.