İzmir'de toprak resmen kurudu: En küçük kıvılcım bile yangına yetiyor

'Çok ciddi alan kaybettik'
İzmir'de geçen sene temmuzda 43,2 derece ile hava sıcaklığı rekoru, 32,7 ile deniz suyu sıcaklığı rekoru kırıldığı ancak bu yılki kadar yangınların çıkmadığını dile getiren Prof. Dr. Yaşar, "İzmir'de rekorlar kırıldı ama böyle yangın olmadı. Çünkü mayıs 0,7 ve haziran 0,4 derece serin ve yağışlı geçti. Geçen sene ortalamanın 2 katı yağmur yağdı. Temmuz çok sıcaktı, rekorlar kırıldı ama orman yangınları bu kadar etkili değildi. Bu sene mayıs ve hazirandaki aşırı kuraklığın bedelini, insanların hatası nedeniyle çok acı ödüyoruz. Çok ciddi alan kaybettik" diye konuştu.
'Yangınların yüzde 90'i insanlar tarafından çıkıyor'
"Yangınların nedeni, insanlar; bunun doğayla ilgisi yok" diyen Prof. Dr. Yaşar, "Türkiye'de yangınların yüzde 90'ı insanlar tarafından çıkıyor. Anız yakma, mangal yapma yüzünden çıkıyor. Yangınların ana nedeni, biziz. Bu kadar çok hızlı artmasının nedeni ise çok aşırı sıcak nedeniyle toprağın çok kurak olması. Çıra gibi; bir yerden tutuştuğu zaman önünü alamıyorsunuz. Temmuz ayı, en rüzgarlı aydır. Yangınları temmuz ayındaki aşırı rüzgarlar da arttırıyor" diye konuştu.