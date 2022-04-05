İzmir'de ulaşım ve suya yeni zam

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) ve Elektrik, Su, Havagazı, Otobüs ve Troleybüs (ESHOT) için yeni zamlar açıklandı.

SUYA YÜZDE 9,19'LUK YENİ ZAM

İzmir'de en son Mart ayında su faturalarına yüzde 7,22 oranında zam yapılmıştı. İZSU, dün itibariyle fiyatalar yüzde 9,19'luk bir zam daha yaptı.

ULAŞIMA DA YÜZDE 9,9'LUK ZAM GELDİ

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda zamlanan ESHOT fiyatlarına da tekrardan yüzde 9,9 oranında zam geldi. Buna göre 6 lira 50 kuruş olan tam biniş ücreti mayıs ayından itibaren 7 lira 09 kuruşa yükselecek.

GÜNDEM İzmir'de toplu ulaşıma zam