Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem İzmirde ulaşım ve suya yeni zam
İZMİR

İzmir'de ulaşım ve suya yeni zam

İzmir'de Büyükşehir Belediyesi tarafından en son mart ayı içerisinde zam yapılan İZSU ve ESHOT fiyatlarına yeniden zam geldi. Suya yüzde 9,19, ulaşıma yüzde 9,9 oranında zam yapıldığı öğrenildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
İzmirde ulaşım ve suya yeni zam
Arşiv

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) ve Elektrik, Su, Havagazı, Otobüs ve Troleybüs (ESHOT) için yeni zamlar açıklandı.

SUYA YÜZDE 9,19'LUK YENİ ZAM

İzmir'de en son Mart ayında su faturalarına yüzde 7,22 oranında zam yapılmıştı. İZSU, dün itibariyle fiyatalar yüzde 9,19'luk bir zam daha yaptı.

ULAŞIMA DA YÜZDE 9,9'LUK ZAM GELDİ

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda zamlanan ESHOT fiyatlarına da tekrardan yüzde 9,9 oranında zam geldi. Buna göre 6 lira 50 kuruş olan tam biniş ücreti mayıs ayından itibaren 7 lira 09 kuruşa yükselecek.

İzmir'de toplu ulaşıma zam
GÜNDEM
İzmir'de toplu ulaşıma zam

İzmir'de toplu ulaşıma zam
GÜNDEM
İzmir'de toplu ulaşıma zam
71 milyar lira dağıtacaklar

71 milyar lira dağıtacaklar

​Borsadaki 122 şirketten rekor temettü.
Tüyler ürperten sözler

Tüyler ürperten sözler

'Nisa Mihriban'ı sokağa terk eden annesinin ifadesi ortaya çıktı.
Havalimanı sayısı artıyor: Bakan Karaismailoğlu Ulaştırma 2053 Vizyonunu açıkladı

​Türkiye'nin gökyüzündeki yeni hamlesi.

​Rusya'nın inkar ettiği Bucha katliamına dair yeni kanıtlar.

​Benzinli ve dizel dönemi sona erdi.

​Ukrayna lideri Zelenskiy: Putin ile arada toplantı olmayabilir

​İstanbul merkezli iki ilde sahte para operasyonu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.