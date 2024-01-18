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İzmir'de vinç faciası: Reklam tabelası asarken zincir koptu iki işçi hayatını kaybetti

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, reklam tabelası asmak için plazanın 10'uncu katına çıkan 2 işçi, vincin zincirinin kopması sonucu düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan iki işçi yaşamını yitirdi. 

08:54 - 18/01/2024 jeudi
DHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Olay, Şehit Fethi Sekin Caddesi'ndeki bir plazanın önünde meydana geldi. İddiaya göre, bir reklam ajansında çalışan Halil Gül (34) ile Hüsnü Akan (35), plazanın 10'uncu katına vinç ile tabela asmak için çıktı.


Henüz belirlenemeyen nedenle vincin zinciri koptu. Akan ile Gül bindikleri sepetle metrelerce yükseklikten düştü. İki kişi ağır yaralanırken, durum polis ve sağlık ekiplerinde bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Akan ve Gül'ü ambulansa aldı. Akan Bayraklı Şehir Hastanesi'ne, Gül ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanelerde tedavi gören Gül ve Akan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Olaya ilişkin vinç sahibi E.P. ve operatör F.Y., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gül ve Akan'ın cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 






 





#İzmir
#Bayraklı
#Vinç kazası
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