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Yurt dışından gelen paraları PKK'lıların ailelerine dağıtan zanlılara operasyon

İzmir'de, PKK'lı teröristlerin ailelerine para aktardıkları belirlenen iki kişi gözaltına alındı. Zanlıların yurt dışından gönderilen paraları, ailelere aktardıkları öğrenildi.

18:23 - 2/08/2024 Cuma
Güncelleme: 18:25 - 2/08/2024 Cuma
AA
İzmir'de PKK terör örgütü üyelerinin ailelerine para aktaran şüpheliler yakalandı
İzmir'de PKK terör örgütü üyelerinin ailelerine para aktaran şüpheliler yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK'nın Avrupa yapılanmasına ve Avrupa Demokratik Kürt Toplumu Kongresine bağlı faaliyet gösteren kişiler tarafından, örgüt adına faaliyet gösteren, etkisiz hale getirilen ve cezaevinde tutuklu veya hükümlü bulunanların ailelerine para aktarımı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İki zanlı yakalandı

Polis, yürüttüğü çalışmanın ardından kimliklerini tespit ettiği iki kişiyi operasyonla yakaladı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 10 bin 500 dolar ele geçirildi.

Yurt dışından gelen paraları teröristlerin ailelerine aktarıyorlardı

Zanlıların İzmir'de ikamet ettiği, yurt dışından gönderilen paraları, ailelere aktardıkları öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin daha önce para dağıttığı tespit edilen 6 ailenin evlerinde yapılan aramada ise 15 bin 200 dolar, 3 bin 50 avro, 32 bin 270 lira, tabanca, çok sayıda dijital materyal ve 3 yasaklı yayın ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.



#PKK
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#Para
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