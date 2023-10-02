|
Gündem

İzmir'deki Gümüldür Fayı'nda bilimsel inceleme başlatıldı

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, eski deprem izlerini ve sarsıntı potansiyelini araştırmak amacıyla Gümüldür Fayı'nda hendek açarak inceleme başlattıklarını bildirdi.

12:06 . 2/10/2023 Pazartesi
AA
İzmir'deki 17 diri faydan biri olan Gümüldür Fayı ilk kez incelendi.

İzmir'deki 17 diri faydan biri olan Gümüldür Fayı ilk kez incelendi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, yaptığı yazılı açıklamada, araştırmaya Afyon Kocatepe, Sivas Cumhuriyet ve Çukurova üniversitelerinden bilim adamlarının da katıldığını belirtti.

İzmir'deki 17 diri faydan biri olan Gümüldür Fayı'nın ilk kez incelendiğini ve fayın 6,8 büyüklüğündeki depreme neden olma potansiyelinin bulunduğunu aktaran Sözbilir, şunları kaydetti:

"Gümüldür Fayı, deprem üretme potansiyeli çok yüksek olan; Payamlı ve Özdere arasında kalan bölgede, 30 kilometre uzunluğunda ve Kuşadası Körfezi'nin kuzey sınırını oluşturan bir fay niteliğinde. Açtığımız hendek ile fay kesitinden örnek alarak eski depremlerin yaşını bulmak için inceleme yapacağız. Sonrasında ise fayın özellikleri, geçmişte ürettiği depremler ve üretme sıklıkları gibi sonuçlara ulaşmayı planlıyoruz. Kazılan hendek ve alınan örnekler; bizlere fayın ne büyüklükte deprem üretebileceğini, üretme periyodunu ve bunun sonucunda da alınabilecek önlemleri gösterecek."

Fayın, 30 Ekim 2020'de İzmir'de yıkıma yol açan depremin enerjisine cevap verme durumunu da araştırdıklarını vurgulayan Sözbilir,
"Elde edilecek veriler, kamu kurumlarıyla paylaşılacak ve alınacak tedbirlerin temelini oluşturacak"
ifadesini kullandı.
#Hasan Sözbilir
#Deprem
#DAUM
#Fay
#Gümüldür Fayı
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
THY-Emlak Konut kura sonuçları! Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi isim listesi sorgulama