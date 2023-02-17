Prof. Dr. Sözbilir: İzmir Şehir Hastanesi sağlam kayalar üzerine inşa edildi

DEÜ DAUM Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, İzmir'in bazı bölgeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Karşıyaka'da diri fay olduğuna dair haberler gördüğünü belirten Prof. Dr. Sözbilir, "Öncelikle şunu belirtmem gerekiyor. Karşıyaka, Bostanlı ve Mavişehir'den diri fay geçmez. Bu 3 semtin deprem açısından problemi, zemin ve yapı stoku kalitesiyle ilgilidir. Biz DEU-DAUM merkezi olarak yerleşim yerinden geçen İzmir Fayı, Seferihisar Fayı, Gülbahçe Fayı, Yağcılar Fayı, Gümüldür Fayı, Kemalpaşa Fayı, Dağkızılca Fayı, Tuzla Fayı, Mordoğan Fayı, Güzelhisar Fayı, Bergama Fayı, Tire Fayı, Kiraz Fayı, Dikili Fayı, Yeni Foça Fayı ve Zeytindağ Fayı gibi fayları 1/25 bin ölçekte haritalamasını tamamlamış bulunuyoruz. Bu fayların birçoğunun da kent merkezinden geçen kısımlarını 1/1000 ölçeğinde imar haritaları üzerine aktarmış ve fay sakınımı bandı açısından değerlendirmiş bulunmaktayız" dedi.

İzmir'in jeoloji ve jeofizik gibi yer bilimleri bölümlerini içeren tek üniversitesi olmalarına rağmen bugüne kadar yerel yönetim ve belediyeler nezdinde kendilerine herhangi başvuru olmadığına dikkat çeken Prof. Dr. Sözbilir, "İzmir'in yerleşime uygunluk anlamında nasıl büyümesi gerektiği konusunda herhangi bir görüş sorulmamıştır. Belediyeler, hangi siyasi görüşe ait olursa olsun; bu tür problemlerin çözümünde öncelikle her türlü veri ve bilgiyi içinde bulunduran yerel üniversitelerden yararlanmalıdır. Bu hem yapılan işlerin tekrar edilmesini önler hem çok daha ucuzdur hem de çok daha hızlı ve doğru sonuçların alınmasına katkıda bulunur. Burada temel amaç, mevcut durum ve yapı stoku ile deprem tehlikesinin yaratacağı riskleri azaltmak olmalıdır" diye konuştu.