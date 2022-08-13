İzmir'deki kötü koku Fatih Portakal'ı isyan ettirdi: 'Yazık' diyerek CHP'li Tunç Soyer'e yüklendi

Uzun zamandır CHP'li belediye başkanları tarafından yönetilen İzmir'de temizlik ve alt yapı ile ilgili sorunlar bir türlü çözülemedi.

Bu durum, CHP'ye olan desteğiyle bilinen gazeteci Fatih Portakal'ı bile çileden çıkardı.

PORTAKAL'DAN SOYER'E ELEŞTİRİ

Sıcak havalarda daha hissedilir olan kötü kokuya Twitter hesabından isyan eden Portakal, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i eleştirdi.

Paylaşımında İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni de etiketleyen Portakal, "Bornova ağaçlı yolda işim vardı. Yürürken bu pis, kokan kanal yatağı dikkatimi çekti. Bundan 30 dk önce de belediyenin citta slov duyurusunu ışıklı panoda görmüştüm. Fotoyu çekip paylaşmak istedim. Bir unvanı hak etmek gerekiyor. Yazık! Laf boş görüntü gerçek." ifadelerini kullandı.

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