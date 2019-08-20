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İZMİR

​İzmir'de Seferihisar ve Menderes'deki yangınlar yerleşim merkezlerinden uzaklaştırıldı

İzmir'deki orman yangınında son durum

İzmir'de Karabağlar'da başlayarak Seferihisar ve Menderes ilçelerine sıçrayan orman yangını gece saatlerinde ekiplerin müdahalesiyle yerleşim yerlerinden uzaklaştırıldı. Yangının yerleşim merkezlerinden uzaklaştırılmasının ardından mahalle sakinleri geceyi geçirmek için evlerine döndü.

Haber Merkezi AA
İzmir'deki orman yangını
İzmir'deki orman yangını

İzmir'in Karabağlar ilçesinin Tırazlı Mahallesi yakınlarında iki gün önce başlayan, rüzgarın etkisiyle hızla yayılan orman yangını, ekiplerin müdahalesi sayesinde yerleşim merkezlerinden uzaklaştırıldı.

Havanın kararmasının ardından rüzgarın etkisiyle büyümeye başlayan yangın Menderes'in Yeniköy ve Bahçecik mahallelerinde bulunan evlere yaklaştı.

AA
İzmir'de yanan ormanlar...

Ekipler yoğun çaba sarfediyor

Türkiye'nin birçok kentinden yangını söndürmek için gelen orman bölge müdürlüklerine bağlı arazözler, alevlerin iki mahalledeki evlere sıçramaması için bölgeye sevk edildi.

  • Orman bölge müdürlüğü ekipleri yanan bölgelerdeki ağaçları söndürebilmek için yoğun çaba gösterdi.

Vatandaşlar da yangın söndürme çalışmaları sırasında ekiplere yardım etti. Rüzgarın hızının azalmasının ardından alevler yerleşim merkezinden uzaklaştırıldı.

AA
İzmir'de yanan ormanlar...

Mahalle sakinleri geceyi evlerinde geçirdi

Tehlikenin sona ermesinin ardından mahalle sakinleri geceyi geçirmek için evlerine geri döndü.
  • İzmir Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yangının hiçbir yerleşim merkezini tehdit etmediğini, yangın söndürme çalışmalarında 100 arazöz, 40 su tankeri ve 20 iş makinasının görev aldığını bildirdi.

AA
İzmir'de yanan ormanlar...


Yetkililer, yangının henüz kontrol altında olmadığını, söndürme çalışmalarının devam ettiğini, sabah saatlerinde havanın aydınlanmasının ardından helikopterlerin yangın söndürme çalışmalarına tekrar başlayacağını kaydetti.

AA
İzmir'de yanan ormanlar...
Endişeli bekleyiş

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