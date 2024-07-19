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İzmir'deki orman yangınları kontrol altına alındı: Alevlerin yerleşim yerlerine sıçraması tehdidi engellendi

İzmir'in Buca ilçesinde dün başlayıp Gaziemir ilçesine sıçrayan ve yerleşim yerlerini tehdit eden yangına soğutma çalışmaları sürüyor. Yoğun müdahaleler sonucu alevler yerleşim yerlerine sıçraması engellendi.

10:25 - 19/07/2024 Cuma
DHA
İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı.
İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı.

Yangın, dün saat 13.00 sıralarında Buca ilçesinde başlayıp, ardından Gaziemir ilçesine sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere, itfaiye ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu müdahalede bulundu.



Yangına Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, 7 uçak ve 4'ü gece görüşlü olmak üzere 20 helikopterden oluşan toplam 27 adet hava aracı, 40 adet arazöz, 9 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 yer ekibi, belediyelerden 21 tanker ve 5 arazöz ve 5 polis TOMA'sı ile müdahaleye devam ediyor.

Öte yandan İzmir Valisi Süleyman Elban, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yangına ilk andan itibaren 7 uçak, 23 helikopter, 2 treyler çekici, 98 arazöz, 19 su tankeri, 1 paletli traktör, 21 tonajlı tanker, 8 dozer, 13 TOMA, 69 Yunus polis timi, 26 trafik ekibi, 98 sivil ekip ve 2 bin 172 personel ile müdahale edildiğini belirtti.

Alevlerin yerleşim yerlerine sıçraması tehdidi engellendi

Gece saatlerinde yerleşim yerlerini tehdit yangın nedeniyle bölge tedbir amaçlı boşaltılırken, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu alevler yerleşim yerlerine sıçraması engellendi.


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