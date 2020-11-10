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Gündem İzmire yeni Atatürk heykeli
İZMİR

İzmir’e yeni Atatürk heykeli

İzmir’de, CHP’li Bornova Belediyesi tarafından daha önce duyurusu yapılan “daha büyük” ve “daha heybetli” Atatürk heykelinin açılışı gerçekleştirildi.

Haber Merkezi Diğer
Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan eski Atatürk heykeli kaldırılarak yerine yenisi konuldu.
Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan eski Atatürk heykeli kaldırılarak yerine yenisi konuldu.

İzmir’de meydana gelen depremin ardından CHP’li Bornova Belediyesi, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla Cumhuriyet Meydanında 10 Kasım’da büyük bir Atatürk heykelinin açılışının yapılacağını duyurmuştu.

CHP’li Bornova Belediyesi’nden İzmir’e yeni Atatürk heykeli
GÜNDEM
CHP’li Bornova Belediyesi’nden İzmir’e yeni Atatürk heykeli

İzmir depreminin yaralarının sarılması için çalışmaların sürdüğü bir zamanda yapılan paylaşım tepkiler üzerine Bornova Belediyesi tarafından silinmişti.

Eskisi kaldırıldı

Günler öncesinden duyurusu yapılan “daha büyük” ve “daha heybetli” Atatürk heykeli, 10 Kasım törenlerine yetiştirilerek Cumhuriyet Meydanı'ndaki eski yerine yerleştirildi.


Bornova Belediye Başkanı Musfada İduğ yaptığı açıklamada, "Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün heykelini Bornova'ya yakışır görkemli ve büyük bir heykelle değiştirdik" dedi.


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