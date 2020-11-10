İzmir’e yeni Atatürk heykeli

İzmir’de meydana gelen depremin ardından CHP’li Bornova Belediyesi, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla Cumhuriyet Meydanında 10 Kasım’da büyük bir Atatürk heykelinin açılışının yapılacağını duyurmuştu.
İzmir depreminin yaralarının sarılması için çalışmaların sürdüğü bir zamanda yapılan paylaşım tepkiler üzerine Bornova Belediyesi tarafından silinmişti.
Eskisi kaldırıldı
Günler öncesinden duyurusu yapılan “daha büyük” ve “daha heybetli” Atatürk heykeli, 10 Kasım törenlerine yetiştirilerek Cumhuriyet Meydanı'ndaki eski yerine yerleştirildi.
Bornova Belediye Başkanı Musfada İduğ yaptığı açıklamada, "Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün heykelini Bornova'ya yakışır görkemli ve büyük bir heykelle değiştirdik" dedi.