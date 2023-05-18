İzmir'i sağanak vurdu: Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda iş yerlerini su bastı

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin uyarısının ardından İzmir'de sağanak etkili oldu. Öğleden sonra aniden bastıran kuvvetli yağmur, kentin bazı noktalarında su birikintilerine neden oldu. Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki Küçük Demirhan İş Hanı'nı da su bastı. Handa iş yeri olan esnaf, biriken suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.