|
Gündem

İzmir'i sağanak vurdu: Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda iş yerlerini su bastı

İzmir her yağış sonrası sular altında kalıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından etkili olan sağanak nedeniyle manzara bugün de değişmedi. Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki handa iş yerlerini su bastı. Sürücüler göle dönen yollarda zor anlar yaşadı. Esnaf kendi imkanlarıyla suları tahliye etti.

16:50 . 18/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Yağmurla göle dönen yollarda vatandaşlar yine mağdur oldu.

Yağmurla göle dönen yollarda vatandaşlar yine mağdur oldu.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin uyarısının ardından İzmir'de sağanak etkili oldu. Öğleden sonra aniden bastıran kuvvetli yağmur, kentin bazı noktalarında su birikintilerine neden oldu. Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki Küçük Demirhan İş Hanı'nı da su bastı. Handa iş yeri olan esnaf, biriken suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.




Yağmurla göle dönen yollarda vatandaşlar yine mağdur oldu: Arabalar mahsur kaldı trafik durdu

İzmir’de meydana gelen yağışın ardından alt yapının yetersizliğinden kaynaklı sokaklar ve yollarda su birikintileri meydana geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesinin günler öncesinden Meteorolojinin yaptığı yağış uyarılarına rağmen önlem almamasıyla, vatandaşlar yolda kaldı. Konak-Buca sapağı öncesinde ilerleyemeyen araçların sürücüleri isyan etti. Belediye ekiplerinin şikayet bildirimlerine rağmen olay yerine ulaşmadığı görüldü.




#İzmir
#sağanak
#Tarihi Kemeraltı Çarşısı
25 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde afet konutlarının çatısı göründü