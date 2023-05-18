İzmir'i sağanak vurdu: Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda iş yerlerini su bastı

Yağmurla göle dönen yollarda vatandaşlar yine mağdur oldu.
Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin uyarısının ardından İzmir'de sağanak etkili oldu. Öğleden sonra aniden bastıran kuvvetli yağmur, kentin bazı noktalarında su birikintilerine neden oldu. Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki Küçük Demirhan İş Hanı'nı da su bastı. Handa iş yeri olan esnaf, biriken suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.
Yağmurla göle dönen yollarda vatandaşlar yine mağdur oldu: Arabalar mahsur kaldı trafik durdu
İzmir’de meydana gelen yağışın ardından alt yapının yetersizliğinden kaynaklı sokaklar ve yollarda su birikintileri meydana geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesinin günler öncesinden Meteorolojinin yaptığı yağış uyarılarına rağmen önlem almamasıyla, vatandaşlar yolda kaldı. Konak-Buca sapağı öncesinde ilerleyemeyen araçların sürücüleri isyan etti. Belediye ekiplerinin şikayet bildirimlerine rağmen olay yerine ulaşmadığı görüldü.