İzmir'in kurtuluşu töreninde Osmanlı’yı suçlayan CHP’li Tunç Soyer’e tepki çığ gibi: İflah olmaz bir cahillik

İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü etkinliklerinde büyük bir skandala imza atıldı. CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, işgalci Yunanistan’a tek kelime etmezken, Osmanlı’yı suçladı. Soyer, “100 yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ve yaşam hakkımızı ayaklar altına aldılar ve teslim oldular” dedi.

HESAPLAŞMA İTİRAFI

Soyer’in sözlerine partisinden destek gecikmedi. İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, “Tunç Soyer haklı. 9 Eylül’de İzmir kurtuldu, 21 Eylül’de Damat Ferit, 17 Kasım’da Vahdettin Avrupa’ya kaçtı. AKP niye alınıyor, neden rahatsız oluyor?” dedi. İzmir Milletvekili Murat Bakan “Cumhuriyet Osmanlı İmparatorluğu Viyana kapılarındayken kurulmadı. Cumhuriyet aziz vatanın bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmişken kuruldu. Dolayısıyla Cumhuriyet bir yanı ile Osmanlı’nın son dönemi ile hesaplaşmadır” açıklamasını yaptı. İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ise “Atatürk’ün Gençliğe Hitabe’de bahsettiği gibi; ‘İktidara sahip olanlar, gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içinde olabilirler.’ O gün de vardı, bugün de varsınız” sözleriyle Soyer’e destek verdi.

REKLAM

Devlet Bahçeli

DEVŞİRME HASTALIĞI

AK Parti ve MHP kanadından ise Soyer’e tepki yağdı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Tunç Soyer’in sözlerine “741. Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri” dolayısıyla yaptığı açıklamada cevap verdi. Türkiye Cumhuriyeti’nin, Türk milletinin yüksek yönetim mirasının bir devamı, yüzyıllardır milli vicdanda taşınan kutlu veraset zincirinin son halkası olduğunun altını çizen Bahçeli, “Vatan topraklarına kanlı çizmeleriyle basan müstevlilere tek kelime edemeyen bugünün iş birlikçi siyasetçilerinin, 9 Eylül 1922 tarihinin 100’üncü yıl dönümünde tarihimizi düşman gözüyle yorumlaması iflah olmaz bir cahillik, tedavisi imkansız devşirme hastalığıdır” ifadelerini kullandı.

Numan Kurtulmuş

BU TARİHİN HER SAYFASI BİZİM

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise şöyle konuştu: “Osmanlı’yı Cumhuriyet’ten ayıracak hiçbir şey yoktur. Osmanlı da Cumhuriyet de bizimdir. Anadolu topraklarında yaşayan bütün medeniyetler bizimdir. 24 medeniyete ev sahipliği yapmış bir ülkeden söz ediyoruz. Şimdi Osmanlı’yı düşman gibi görürseniz adama sormazlar mı Mustafa Kemal Atatürk Osmanlı subayı değil miydi? Yani hep beraber bu millet, Birinci Dünya Savaşı’na girmiş, Kurtuluş Mücadelesi’ni vermiş, ‘Ya Allah’ demiş, gavura eyvallah etmemiş, hep beraber ayağa kalkmış ve koskoca imparatorlukta genç bir cumhuriyeti kurmuş. Bu tarihin her sayfası bizim.”

REKLAM

Hamza Dağ

Gelecek sene Atina’da kutlayın

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ “İzmir’in kurtuluş yıl dönümü etkinliğinde İzmir BB Başkanı’nın konuşması, tarihi acıyla ve kahramanlıkla dolu olan İzmir’imize büyük hakarettir. Osmanlı’yı hain ilan ediyor ama işgalci Yunan’ın adını zikredemiyor bile. Seneye kutlamaları Atina’da yapın da tam olsun” derken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik “Güzel İzmir’imizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümünde, ülkemize yapılmış düşmanlıklara karşı konuşması gerekenlerin Osmanlı Devleti’ni hedef alması şuursuzluktur.

Ömer Çelik

Kim Osmanlı Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti’ni kavga ettirmeye çalışıyorsa, milletin egemenlik hakları ile sorunu vardır. Tarihimizin büyük köklerinden Osmanlı Devleti ile kavga etmek milletimizin kimliğine saldırıdır. Cumhuriyet de bizim, Osmanlı Devleti de” açıklamasını yaptı. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan ise “Yunan işgalinden bahsetmeden 9 Eylül’ü anmaya çalışıyor. İzmir’in Yunan mezaliminden kurtuluşuna ‘Barışın Yüzyılı’ diyor. Sen bu kavgada hangi taraftasın bilelim Tunç Soyer” diye sordu.

REKLAM

ÖZGÜN Tunç Soyer'in İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü törenindeki sözlerine tepkiler büyüyor