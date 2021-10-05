Gündem İzmirde kripto para operasyonu 15 milyon TLlik kaçak cihaz ele geçirildi
İZMİR

İzmir'de kripto para operasyonu: 1.5 milyon TL'lik kaçak cihaz ele geçirildi

İzmir’in Menderes ilçesinde kripto para üretilen iş yerine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 22 adet kripto para üretim cihazı ele geçirdi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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Haber Merkezi İHA
İzmir’in Menderes ilçesinde kripto para üretilen iş yerine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 22 adet kripto para üretim cihazı ele geçirdi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Ele geçirilen cihazların gümrük kaçağı olduğu ve piyasa değerinin 1 milyon 525 bin TL olduğu tespit edildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan Kısık Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde kripto para madenciliğinde kullanılan kripto sanal para (mining) üretim cihazı üzerinden kripto para üretimi yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordine ve talimatları doğrultusunda 4 Ekim tarihinde iş yeri sahipleri A.B. ve M.B.’yi gözaltına aldı. Şüphelilerin ş yerinde yapılan aramalarda 22 adet anakart, 19 adet 4 gb ram, 20 adet işlemci, 38 adet power supply, 320 adet ekran kartı, 28 adet 32 gb usb bellek, 24 adet soğutucu fan ve 22 adet kripto para üretim cihazı ele geçirildi.

Ele geçirilen cihazların gümrük kaçağı olduğu ve piyasa değerinin 1 milyon 525 bin TL olduğu tespit edildi.


Olayla ilgili ekipler tarafından gözaltına alınan A.B. ve M.B. hakkında 6493 sayılı Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Kanununa Aykırılık suçundan adli işlem başlatıldı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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