İzmir’in meşhur gevrek ve boyozuna yüzde 25 zam

İzmir Şekerciler ve Pastacılar Esnaf Odası Başkanı İhsan Esen, İzmir ile özdeşleşen gevrek ve boyoz ile poğaça fiyatlarına zam yapıldığını açıkladı. Esen, 2 liraya satılan gevrek, boyoz ve poğaçanın 50 kuruşluk zam sonrası 2,5 TL olduğunu ifade etti.

İHA

Uzun süren çalışmalar sonucu zamların belirlendiğini ifade eden Esen, “1 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere gevrek, boyoz, poğaça, yumurta, peynir fiyatları 2 lira 50 kuruş olarak güncellenmiştir” dedi.

Yüzde 25 oranındaki zam kararının artan maliyet giderleri nedeniyle alındığı duyuruldu.

GÜNDEM CHP'li Kani Beko'dan 'çıplak semazen' gösterisine tepki gösterenlere hakaret: Yobaz ve sapkınlar

GÜNDEM CHP 'çıplak semazen' gösterisini savundu

OYNAT 00:58 CHP'nin 'döngüsel kültür'ü: Semazen üstünü çıkarıp yarı çıplak halde dans etti CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesinin Dünya Belediyeler Günü Kültür Zirvesi için düzenlediği gala gecesinde skandal yaşandı.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaorğlu'nun da katıldığı zirvede semazen olarak sahneye çıkan kişi, ney ve oyun havası eşliğinde üstünü çıkararak yarı çıplak halde dans etti.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 'Cesur adımlar atarak yepyeni bir kültür yaklaşımını oluşturmak zorundayız. Resmi deklarasyonda da yer verdiğimiz bu yeni yaklaşımın adı, 'döngüsel kültür' ifadelerini kullandı.



Öte yandan 10 Eylül'deki etkinliğe gazetecilerin alınmadığı öğrenildi.

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