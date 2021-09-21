Gündem İzmirin meşhur gevrek ve boyozuna yüzde 25 zam
İZMİR TÜRKİYE EKONOMİSİ

İzmir’in meşhur gevrek ve boyozuna yüzde 25 zam

İzmir’in meşhur gevrek ve boyozu ile poğaça fiyatlarına zam geldi. Yapılan yüzde 25’lik zammın ardından 2 TL’den satılan gevrek, boyoz ve poğaça 2,5 TL oldu.

Haber Merkezi İHA
İzmir’in meşhur gevrek ve boyozuna yüzde 25 zam
İzmir'de gevrek ve boyoz fiyatlarına yüzde 25 zam yapıldı.

İzmir Şekerciler ve Pastacılar Esnaf Odası Başkanı İhsan Esen, İzmir ile özdeşleşen gevrek ve boyoz ile poğaça fiyatlarına zam yapıldığını açıkladı. Esen, 2 liraya satılan gevrek, boyoz ve poğaçanın 50 kuruşluk zam sonrası 2,5 TL olduğunu ifade etti.

İHA

Uzun süren çalışmalar sonucu zamların belirlendiğini ifade eden Esen, “1 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere gevrek, boyoz, poğaça, yumurta, peynir fiyatları 2 lira 50 kuruş olarak güncellenmiştir” dedi.

Yüzde 25 oranındaki zam kararının artan maliyet giderleri nedeniyle alındığı duyuruldu.

CHP'li Kani Beko'dan 'çıplak semazen' gösterisine tepki gösterenlere hakaret: Yobaz ve sapkınlar
GÜNDEM
CHP'li Kani Beko'dan 'çıplak semazen' gösterisine tepki gösterenlere hakaret: Yobaz ve sapkınlar

CHP 'çıplak semazen' gösterisini savundu
GÜNDEM
CHP 'çıplak semazen' gösterisini savundu

CHP'nin 'döngüsel kültür'ü: Semazen üstünü çıkarıp yarı çıplak halde dans etti
OYNAT 00:58
CHP'nin 'döngüsel kültür'ü: Semazen üstünü çıkarıp yarı çıplak halde dans etti
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesinin Dünya Belediyeler Günü Kültür Zirvesi için düzenlediği gala gecesinde skandal yaşandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaorğlu'nun da katıldığı zirvede semazen olarak sahneye çıkan kişi, ney ve oyun havası eşliğinde üstünü çıkararak yarı çıplak halde dans etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 'Cesur adımlar atarak yepyeni bir kültür yaklaşımını oluşturmak zorundayız. Resmi deklarasyonda da yer verdiğimiz bu yeni yaklaşımın adı, 'döngüsel kültür' ifadelerini kullandı.

Öte yandan 10 Eylül'deki etkinliğe gazetecilerin alınmadığı öğrenildi.

Anlaşması yapılmamış kredi için 'Cumhurbaşkanı onaylamıyor' diyen Tunç Soyer kendisini yalanladı
OYNAT 00:47
Anlaşması yapılmamış kredi için 'Cumhurbaşkanı onaylamıyor' diyen Tunç Soyer kendisini yalanladı
İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, İzmir depremi sonrası Dünya Bankası'nın sağladığı kredinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanmadığını öne sürmüştü. Soyer, bu iddiasından iki ay sonra, henüz imzalanmış bir anlaşma olmadığını ve Dünya Bankası'yla müzakerelerin sürdüğünü söyleyerek 'Sayın Cumhurbaşkanına arz edeceğiz' dedi.edited11:11


Abone Ol Google News
İstanbuldatorbacı operasyonu

İstanbul'da
'torbacı' operasyonu

Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
İzmirde kiracı cinneti

İzmir'de kiracı cinneti

​Evden çıkarılmak istenince tüm eşyaları sokağa attı.
ABD sınırları hareketlenecek

ABD sınırları hareketlenecek

​Biden yönetimi mülteci sınırını gelecek yıl 125 bine çıkaracak.
İzmirliye kötü haber

İzmirliye kötü haber

Meşhur gevrek ve boyoza yüzde 25 zam geldi.
Başına gelmeyen kalmadı

Başına gelmeyen kalmadı

​Amasyalı damada önce yumurta saldırısı sonra un, yağ ve sirkeli su.
Bir günde<br>ikinci yangın çıktı

Bir günde
ikinci yangın çıktı

Alev alev yanan tekne küle dönerek battı.
Erdoğan ABD'li iş <br>insanlarıyla buluştu

Erdoğan ABD'li iş
insanlarıyla buluştu

'Türkiye küresel ticarette giderek daha fazla ön plana çıkıyor.'
İtalyan<br>medyası yazdı

İtalyan
medyası yazdı

"​Yunanlılar bizi dövüyordu, Türkiye sayesinde kurtulduk"
Teknofest zamanı

Teknofest zamanı

Festival ​bugün Atatürk Havalimanı'nda başlıyor.
Bunlar da özel <br>yurt fırsatçıları

Bunlar da özel
yurt fırsatçıları

Zam oranı yüzde 100'e vardı.
Fransa gemileri yakıyor

Fransa gemileri yakıyor

Bakan Parly, ​İngiliz mevkidaşı ile yapacağı görüşmeleri iptal etti.
Türkiye gereğini yaptı

Türkiye gereğini yaptı

​Mavi Vatan sınırları içinde doğalgaz araştırması yapan gemi engellendi.
Cehalet ya da ihanet

Cehalet ya da ihanet

​CHP'li Çeviköz'ün 'Mavi Vatan' yorumuna Fuat Oktay'dan tepki.
Türkiye'nin artan <br>gücünün sembolü

Türkiye'nin artan
gücünün sembolü

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki Türkevi'ni açtı.
Provoke ettik <br>özür dileriz

Provoke ettik
özür dileriz

​Bu provokasyon ırkçılara bile fazla geldi.
Viral enfeksiyonlar artıyor

Viral enfeksiyonlar artıyor

'​Semptomu olan çocuklar 48 saat evde dinlensin.'
8 ölü 28 yaralı

8 ölü 28 yaralı

​Rusya'da üniversiteye silahlı saldırı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.