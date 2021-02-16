Hekimlerden TTB Merkez Konseyi'ne tepki: Katillerin adını anmanızı kim engelliyor?

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 13 vatandaş ile ilgili TTB’nin yaptığı paylaşım tepkilere neden oldu. İzmir Tabip Odası önceki başkanlarından ve İzmir Hekim Güçbirliği Sözcüsü Doktor Suat Kaptaner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TTB Merkez Konseyi'nin açıklamasını eleştirdi. Kaptaner, 13 kişinin PKK’lı katiller tarafından şehit edilmesinin tüm milleti büyük bir acı içerisine soktuğunu belirterek, ölenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Kaptaner şöyle konuştu:

“Milletimizin ve bütün hekimlerin başı sağ olsun. Ama buradan, bu PKK’lı katillerin adını anmadan adeta onların adını gizleyerek, kurtarılamamaları nedeniyle 'Üzüntülüyüz’ diye açıklama yapan ve PKK’nın adını anmayan TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’ya sesleniyorum; Siz yaptığınız açıklamada bu katillerin adını neden anamıyorsunuz? Sizin daha önce ‘Abdullah Öcalan’a Özgürlük Platformu’ yürütücüsü olduğunuzu biliyoruz. TTB Merkez Konseyi Başkanlığı'nda, hala o günlerde kalıp, o görevi mi sürdürüyorsunuz? Siz bu örgütü bu tutumunuzla bütün hekimlerin ve bütün Türk milletinin vicdanından koparmış oluyorsunuz. Bu örgütün başından gideceksiniz"

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'KATİLLERİN ADINI ANMANIZI KİM ENGELLİYOR?'

İzmir Tabip Odası’nın açıklamasını da yetersiz bulan Dr. Kaptaner şöyle devam etti:

"Aynı şekilde İzmir Tabip Odası yönetimi de 'terörün her türlüsüne karşıyız’ diyerek, acayip bir açıklama yapmıştır. Hangi terörün her türlüsüne karşısınız? Katillerin adı belli. Katiller ABD’nin paralı uşağı PKK’lı katiller. Bunların adını anmanızı kim engelliyor?"

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TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ'NİN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI:

KAHRAMANMARAŞ TABİP ODASI'NDAN DA TEPKİ GELDİ:

TÜRK HEKİMLERİNE İHANET EDİYORLAR

Kahramanmaraş Tabip Odası Dr. Lütfi Tiyekli, Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi'ni kınadıklarını ve açıklamaların Türk hekimlerini bağlamadığını söyledi.

Tiyekli, "Bu tepkiyi gösteren sadece Kahramanmaraş Tabip Odası ve üyeleri değildir. Bu, Türkiye'deki 30'dan fazla tabip odasının ortak görüşüdür. Ben, bunların hepsine bir ortak dil geliştirerek amacıyla bu açıklamayı yaptım. Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi üyeleri gerçekten Türk hekimine ihanet etme sürecine gelmiştir. Türk devletimiz dışarıda operasyonlar yapıyor, devletimizi korumak için teröristlerle savaşıyor ve orada şehitler veriliyor. Orada 13 vatandaşımız alçakça katlediliyor. Biz, bunların acısını yaşıyoruz, yasını tutuyoruz. Buna rağmen Türk hekimlerini temsil etmekten uzak olan merkez konseyi üyeleri sadece bunların kurtarılamadıkları için üzgün olduklarını söylüyor ve belki de orada terör operasyonunda öldürülen teröristler için üzgün olduklarını ifade ediyorlar. Biz böyle bir şeyi kesinlikle kabul etmiyoruz." diye konuştu.

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"ORDUMUZUN YANINDAYIZ"

Devletin, bu vatana ve millet hizmet etmek için kendilerini okuttuğunu ifade eden Tiyekli, şöyle devam etti:

"Bizler, bu vatana hizmet etmek için okuduk, bu devletin imkanlarıyla okuduk. Biz, devletimizin, ordumuzun, milletimizin her zaman yanındayız. Bu tip açıklamalar biz duyarlı hekimleri gerçekten çok üzmektedir. Hiç kimse, teröristin yanında olamaz, teröristler için matem tutamaz. Terörizm bir defa kendi inandığımız hekimlik değerleriyle de taban tabana zıttır. Biz, bu şekilde bir açıklamayı kabul etmiyoruz, açıklamayı yapan merkez konseyini kınıyoruz ve bir an önce de kendilerini istifa etmeye davet ediyoruz. Lütfen bu meslek konseyi üyeliğinden istifa edin oraya gerçekten Türk hekimlerini temsil eden insanlar gelsin."