Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem İzmirli isyanda Toplu ulaşıma yüzde 5,6 zam
İZMİR

İzmirli isyanda: Toplu ulaşıma yüzde 5,6 zam

İzmir halkının tüm tepkilerine rağmen, Büyükşehir Belediye Meclisi, 1 Eylül'den itibaren toplu ulaşımda yüzde 5,6 zam yapılmasına ve 90 dakikalık aktarma süresinin 120 dakikaya çıkarılmasına, ikinci ve üçüncü binişlerden 50 kuruş ücret alınmasına karar verdi. Tarifeye AK Parti'li meclis üyeleri tepki gösterirken, CHP grubu ise savundu. AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Özgür Hızal, "Kent artık ilklerin şehri değil zamların şehri olarak anılmaya başlandı. Bugün ulaşım zammını şirinleştirmek için 'Aslında biz zam yapmıyoruz, fiyat düzenlemesi yapıyoruz' diyorlar" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
İzmir'de toplu ulaşıma yüzde 5,6 zam yapıldı.
İzmir'de toplu ulaşıma yüzde 5,6 zam yapıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in başkanlığında gerçekleştirilen belediye meclisinin ağustos ayı ikinci oturumunda, Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen ulaşım zamları görüşüldü. 1 Eylül'den itibaren toplu ulaşımda yüzde 5,6 zam yapılmasına ve 90 dakikalık aktarma süresinin 120 dakikaya çıkarılmasına, ikinci ve üçüncü binişlerden 50 kuruş ücret alınmasına ilişkin teklif, AK Partili ve MHP'li üyelerin ret oylarına karşın oy çokluğuyla kabul edildi.

  • Buna göre, tek biniş ücretinde 10 kuruş indirim yapılarak 3,56 liradan 3,46 liraya düşürüldü. İlk iki aktarmada 50'şer kuruş alınırken, sonraki aktarmaların ücretsiz olması kararlaştırıldı. Öğrenci, öğretmen ve 60 yaş tarifelerinde ise bir değişiklik yapılmadı.

İzmirlileri isyan ettiren toplu taşıma kararı: #90DakikamaDokunma
GÜNDEM
İzmirlileri isyan ettiren toplu taşıma kararı: #90DakikamaDokunma

90 dakikalık aktarma sistemi 12 yıldır uygulanıyor

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Özgür Hızal, kentte uygulanan 90 dakikalık aktarma sisteminin 12 yıldan bu yana uygulandığını, bu süre içinde iki ve daha fazla kent içi ulaşım araçlarını kullanan vatandaşlardan ücret alınmadığını hatırlattı.

İzmir'de göle dönen sokakta bir vatandaş birikintiye olta attı
OYNAT 00:00
İzmir'de göle dönen sokakta bir vatandaş birikintiye olta attı
İzmir'de şiddetli yağış sele neden oldu. Bazı mahallelerde su baskınları yaşanırken bir vatandaş evinin önüne çıkarak su birikintisine olta attı.


Saat gibi işliyordu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, her fırsatta İzmir ulaşımında uygulanan sistemi örnek gösterdiğini belirten Hızal, "Soyer, adaylık sürecinde seçim vaatleri arasında, 'Kesinlikle 90 dakika uygulamasının kaldırılmayacağı' yönünde vaatlerde bulundu. Biz de İzmirliler de takdir ediyordu. Ama bugün CHP ve İYİ Parti meclis üyelerinin oyları ile 12 yıllık saat gibi işleyen ve İzmirlilerin lehine olan ücretsiz 90 dakika uygulamasını sona erdiriyorlar. Hem bir taraftan İzmirlileri aktarma sistemine mahkum ettiler hem de bir taraftan bu sistem üzerinden İzmirlilerin cebine göz diktiler." dedi.

İzmir'de suya yüzde 11,7 zam
EKONOMİ
İzmir'de suya yüzde 11,7 zam

  • Hızal, Soyer'in göreve geldiği günden bugüne, ulaşıma ortalama yüzde 40'dan fazla zam yaptığını, halkın mağdur edildiğini ifade etti. İzmir'de geçen meclis toplantısında suya da yüzde 11,56 oranında zam yapıldığını hatırlatan Hızal, şunları kaydetti:

İzmir’de taksi ücretlerine zam
GÜNDEM
İzmir’de taksi ücretlerine zam

"Her şey güzel olacak dediler bahar gelmedi"

"Kent artık ilklerin şehri değil zamların şehri olarak anılmaya başlandı. Bugün ulaşım zammını şirinleştirmek için 'Aslında biz zam yapmıyoruz, fiyat düzenlemesi yapıyoruz' diyorlar. '3,56 lirayı 3,46 liraya düşürüyoruz. Birinci ve ikinci aktarmalarda 50’şer kuruş alıyoruz' diyerek 50 kuruşu küçümsüyorlar. İzmirlilere yanlış bilgiler veriyorlar. Bugün yapılan zam, 90 dakikanın ortadan kalkması ile birlikte, ilk aktarma için yüzde 13, ikinci aktarma için yüzde 25 olacak. 'Martın sonu bahar' dediler, 'her şey çok güzel olacak' dediler, 'aşkla İzmir' dediler ve daha da önemlisi 'arka sıradakilere önem vereceğiz' dediler. Bahar henüz gelmedi, İzmir’e olan aşklarının da bittiğini çoktan görüyoruz. Çok daha kötüsü olan o 'arka sıradaki oturan' diye tabir ettiklerini, her geçen gün arkalara itiyorlar."

İzmir’de minibüs ücretlerine yüzde 25 korona virüsü zammı
KORONAVİRÜS
İzmir’de minibüs ücretlerine yüzde 25 korona virüsü zammı

  • MHP İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Selahattin Şahin de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle insanların zor günler yaşadığını, kentte suya ve ulaşıma yapılan zamların yılbaşından itibaren yapılmasının daha iyi olacağını ifade etti.

Başkan Soyer zammı savundu

Eleştirilere yanıt veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer ise ulaşım zammını savundu. Kovid-19 sürecinde Büyükşehir Belediyesi gelirlerinde önemli bir kayıp olduğunu dile getiren Soyer, "Geçen yılın ilk dönemine göre son 5 ay içinde 225 milyon lira hasılat kaybımız var. Pandemi döneminde yaşadığımız tüm dünyayı etkileyen bir şey büyük bir kayıp. Diğer büyük illere göre en düşük toplu ulaşım İzmir’dedir. Şu an itibarıyla Ankara ve İstanbul’dan daha düşüğüz." dedi.

Abone Ol Google News
İkinci el araç satışında yeni düzenleme

İkinci el araç satışında yeni düzenleme

Ticaret Bakanlığınca yapılan düzenleme Resmi Gazete'de.
HDP görünümlü PKK

HDP görünümlü PKK

​Filmle PKK için ikna seansı yapmışlar..
Dışişlerinden ABye net mesaj

Dışişleri'nden
AB'ye net mesaj

​Türkiye, Doğu Akdeniz'de çıkarlarını koruyacak.
Yaşamadan bilemezsiniz

Yaşamadan bilemezsiniz

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs uyarısı.
Bir saatte<br>kopyası yapılıyor

Bir saatte
kopyası yapılıyor

​Tatil hayali kuran binlerce kişi mağdur oldu.
Onyekuru hamlesi

Onyekuru hamlesi

​Fenerbahçe, Monaco ve oyuncuyla masaya oturdu.
İstenmeyen manzara

İstenmeyen manzara

Salda Gölü'nde derin çukurlar oluştu.​
Acı detay ortaya çıktı

Acı detay ortaya çıktı

Düğünlerine iki hafta kala davetiye dağıtan çift hayatını kaybetti.
Sahte gazeteci polise takıldı

Sahte gazeteci polise takıldı

​Aracının yakıtı bitti diye sandalye ile yolu kapattı.
İmzayı attı

İmzayı attı

​​Galatasaray ve Fenerbahçe'nin istediği Vertonghen'in yeni takımı belli oldu.
Facianın<br>eşiğinden dönüldü

Facianın
eşiğinden dönüldü

​Servis minibüsü alev aldı işçiler son anda kurtuldu.
Ne olur aç gözlerini

Ne olur aç gözlerini

​Oğluna suni teneffüs yapan babadan yürek sızlatan sözler.
Araçlardan<br>inip halay çektiler

Araçlardan
inip halay çektiler

​Diyarbakır'da 'pes' dedirten koronavirüs konvoyu.
401 kişi yakalandı

401 kişi yakalandı

​İstanbul'da helikopter destekli huzur uygulaması.
Sel ve heyelan

Sel ve heyelan

​Trabzon'da korkutan görüntüler: Bir vatandaş hayatını kaybetti.
BAE elçisi<br>geri çekilecek

BAE elçisi
geri çekilecek

​Türkiye Filistin'i yalnız bırakmaz.
Bu ihanetin<br>affı olmaz

Bu ihanetin
affı olmaz

​İsrail ile anlaşan Muhammed Bin Zayed'e öfke dinmiyor.
Diyarbakır’da 'pes' dedirten koronavirüs konvoyu: Araçlardan inip halay çektiler
Gündem

Diyarbakır’da 'pes' dedirten koronavirüs konvoyu: Araçlardan inip halay çektiler

Yapılan onca uyarı ve yasaklamalara rağmen düğün ve asker konvoylarının önüne geçilemiyor. Özellikle koronavirüs vakalarının artış gösterdiği Diyarbakır'da alınan tedbirlere rağmen vatandaşlar, geç saatlere kadar düğün yapıp, düğün konvoyu gerçekleştirdi. Konvoy sonrasında mesafe ve maske zorunluluğunu hiçe sayılmasıyla halay çekildiği görüntülere yansıdı.
Yakıtı bitti diye yolu kapatan sahte muhabirin foyası gazeteciler gelince ortaya çıktı
Gündem

Yakıtı bitti diye yolu kapatan sahte muhabirin foyası gazeteciler gelince ortaya çıktı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde gece saatlerinde ilginç bir olay yaşandı. Aracının yakıtı biten şahısa aracından çıkardığı sandalyeye oturarak yolu kapattı. İhbar üzerine gelen polis ekiplerine ise kendisini basın mensubu olarak tanıtan şahsın foyası ise bölgeye gelen gazeteciler sayesinde ortaya çıktı. Sahte basın kartı taşıyan kişi gözaltına alınırken, aynı kişinin olaydan bir saat önce başka bir sürücüyü makas atarak sıkıştırdığı ve ben polisim diyerek kimliğini gösterdiği ve polis çağrılmak istenince de kaçtığı tespit edildi.
TEM'deki feci kaza: Düğünlerine iki hafta kala davetiye dağıtan çift hayatını kaybetti
Gündem

TEM'deki feci kaza: Düğünlerine iki hafta kala davetiye dağıtan çift hayatını kaybetti

İstanbul'da Kağıthane'de acı bir olay meydana geldi. TEM Otoyolu'nda yabancı plakalı cipe arakadan çarparak savrulan motosikletteki çiftin üzerinden arkadan gelen araç geçti. İki hafta sonra evlenecek olan çift, düğün davetiyelerini dağıtırken kazada ezilerek hayatlarını kaybetti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.