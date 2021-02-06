Gündem İzmirli selzedeler kısıtlamada da temizliğe devam etti
İZMİR

İzmirli selzedeler kısıtlamada da temizliğe devam etti

Yaşanan sel felaketinde çok sayıda ev ve işyerinin sular altında kaldığı İzmir'de sokağa çıkma yasağından muaf tutulan esnaf ve vatandaşlar, temizlik ve tadilat işlerini kaldığı yerden devam etti.

Haber Merkezi DHA
Selden en çok etkilenen semtlerden biri Güzelyalı İnönü Caddesi oldu.
Selden en çok etkilenen semtlerden biri Güzelyalı İnönü Caddesi oldu.

Kentte geçen salı günü etkili olan sağanak nedeniyle birçok bölgede ev ve iş yerini su bastı. Sel felaketinde ev ve iş yerleri zarar gören vatandaşlar da İzmir İl Hıfzıssıha Kurulu kararı ile hafta sonu yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu. Selden en çok etkilenen semtlerden biri olan Güzelyalı İnönü Caddesi’ndeki iş yerlerinde vatandaşlar temizlik ve tadilat işlerine devam etti. Belediye ekipleri, kaldırımları tazyikli suyla yıkadı.

DHA

'Hayvanlar zarar görmedi'

Petshop sahibi Jülide Sabuncu, “Hatay’da oturuyorum. O sabah video gönderdiler. Hayvanlar çok kötü durumdaydı. İçeride dört kedimiz vardı. Sel basınca yüksek yerlere tırmanıp, orada beklemişler. Onları kurtardık. Bir gün sonra tekrar geldik, vidanjörle sular çekildi. Temizliğe devam ediyoruz. Mamalar suların içinde kaldı. Bir sürü malzeme kullanılamaz hale geldi. Ama hayvanlarımızı kurtardık, bu çevrede hayvanlar hiç zarar görmedi. Bugün de ekspertizler geldi, tutanak tuttular. Temizlenmesi gerekenleri de temizleyip, pazartesiye hazırlanıyoruz" dedi.

İzmir'i ziyaret eden Kılıçdaroğlu'na esnaf tepkisi: 35 yıldır bu şehri yönetiyorsunuz altyapı yok dükkanımı sel bastı canım yandı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yağışlar sonucu cadde ve sokaklarını sel vuran İzmir'i ziyaret etti. '30 yıllık emeğim gitti' diyen esnafın şikayetine Kılıçdaroğlu 'Çok karamsar olmayın' cevabını verdi.


DHA

Hala çamur çıkıyor

35 yıldır Güzelyalı’da yaşayan Ramazan Orçun Erkan ise, “Bel hizasında su vardı. Öğlene kadar dükkana giremedik. Dalgıç pompayla içerideki suyu 3-4 saatte boşalttık. 10 ton su çıktı. Bütün mallarım yerlerde yüzüyordu. İzmir İtfaiyesi gece geç saatlerde bize ulaştı ve tutanak tuttu. Yaklaşık 25 bin lira zararımız var. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Şu an temizlik yapıyorum. İçeriden hala çamur çıkıyor. Bizi mahvetti, üç gündür temizlik yapıyoruz. Dükkanı çalışır hale getirmemiz lazım bir an önce" diye konuştu.

İzmirli selzede vatandaştan Tunç Soyer'e: Neredesiniz kaç gündür
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Evrakları kurtarmaya çalışıyoruz

Sel nedeniyle tamamen suyla dolan araç kiralama firmasında da ıslanan tüm dosyalar ve evraklar dışarı çıkarılıp, kurutuldu. Firma sahibi Mustafa Türk, “Tabelaların altına kadar su vardı. Dükkanlarımıza salı günü beşte girebildik. Tavana kadar su vardı. Dükkanda kullanılabilecek hiçbir eşya kalmadı, ne elektronik eşya ne mobilya. Buraya su küçük bir tsunami şeklinde gelmiş. Camlar ve kepenkler de yıkılmış durumdaydı. Köşedeki marketin önündeki beş buzdolabı 600 metre ötede bulunmuş. Cuma günü camekan ve çerçeve işlemlerini bitirdik. Salıdan cumaya kadar evlerimize bile gidemedik. Bugün de uğraşıyoruz. Hala içeriden çamur çıkıyor, 5 gün temizleyemedik. Bu nokta en çok su hasarı alan yer. Pazartesiye kadar hiçbir şey yetişmeyecek, işlerimiz aksadı. Dosyalarda senetler, sözleşmeler, evraklar, ruhsatlar, kasko ve sigorta evrakları vardı. Her şeyi kurutmaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.

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İzmir'de sel suları araçları böyle sürükledi
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İzmir'de sel suları araçları böyle sürükledi
İzmir'in Konak ilçesinde, etkili olan sağanak yağışla araçların sel sularına kapılma anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Meteorolojinin Ege ve Marmara için yaptığı uyarıların ardından İzmir'de sağanak yağış etkili oldu. Akşam saatlerinde başlayan yağış, bir anda kenti etkisi altına alarak herkese zor anlar yaşattı. Hızla bastıran yağmurla beraber cadde ve sokaklar göle döndü. Öte yandan, Konak ilçesi Gültepe'de yağmur nedeniyle bazı araçlar sel sularına kapıldı. Sulara kapılan 7 araç daha sonrada üst üste bindi. Araçların sürüklendiği anlarda saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, sel sularının araçları sürüklediği net bir şekilde görülürken, bazı vatandaşlar ise yaşananları bir kıraathanenin içerisinde dehşete kapılarak izledi. Güvenlik kameralarında, sel sularının metreleri bulduğu gözlendi.


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