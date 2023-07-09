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İzmit Körfezi'ni kirleten iki gemiye ceza

Kocaeli'de İzmit Körfezi'ni kirleten 2 gemiye 33 milyon 984 bin 229 lira idari yaptırım uygulandı.

15:07 . 9/07/2023 Pazar
AA
İzmit Körfezi

İzmit Körfezi

Valilikten yapılan açıklamada, İzmit Körfezi'nde temizlik çalışmalarına devam edilirken, bir taraftan da denizin kirletilmesinin engellenmesi için 24 saat esaslı denetimlerin gerçekleştirildiği belirtildi.

Bu çerçevede rutin denetimlerde Körfez ilçesinde limanda bulunan "HT WARRİOR" isimli Malta bandıralı gemiden yağ türevi atık deşarj yapıldığının tespit edildiği aktarılan açıklamada, Türkiye Çevre Ajansı Başkanlığı tarafından söz konusu gemiye 18 milyon 412 bin 794 lira yaptırım uygulandığı bildirildi.

Açıklamada, Başiskele ilçesindeki kontrolde de limanda "Lisa E" isimli Türkiye bandıralı gemiden solvent maddesinin denize döküldüğünün belirlendiği anlatılarak, şunlar kaydedildi:

  • "Türkiye Çevre Ajansı Başkanlığınca bahse konu gemiye 15 milyon 571 bin 435 lira idari yaptırım kararı uygulanmıştır. İzmit Körfezi'ni kirlettikleri tespiti yapılan 2 gemiye toplam 33 milyon 984 bin 229 lira idari yaptırım kararı uygulanmış ve meydana gelen kirliliğin temizliği yetkili firmaya yaptırılmıştır."



#denizi kirleten gemiye ceza
#İzmit Körfezi
#Kocaeli
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