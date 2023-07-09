İzmit Körfezi'ni kirleten iki gemiye ceza

"Türkiye Çevre Ajansı Başkanlığınca bahse konu gemiye 15 milyon 571 bin 435 lira idari yaptırım kararı uygulanmıştır. İzmit Körfezi'ni kirlettikleri tespiti yapılan 2 gemiye toplam 33 milyon 984 bin 229 lira idari yaptırım kararı uygulanmış ve meydana gelen kirliliğin temizliği yetkili firmaya yaptırılmıştır."