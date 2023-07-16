İznik adım adım UNESCO yolunda

Antik çağlardan günümüze kadar uzanan, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemi eserlerinin günümüze kadar ulaştığı, bütün kiliseler tarafından tanınan en önemli ekümenik konsillerden ikisine ev sahipliği yapması nedeniyle Hristiyanlık için de büyük önem taşıyan İznik’in de UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınması için Büyükşehir Belediyesi devreye girdi. Tarihi özellikleri ve medeniyetlerin değerlerini günümüze kadar taşıyan benzersiz tarihi kent olması nedeniyle İznik, 2014 yılında Dünya Miras Geçici Listesi’ne dahil edilmişti.





ALANDA İNCELEME YAPILACAK

Türkiye’nin İznik Dosyası’nı içerik ve format yönünden eksiksiz olarak kabul eden UNESCO adaylık sürecini resmen başlatırken, dosya UNESCO’nun danışma organı olan Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi’ne(ICOMOS) iletildi. ICOMOS tarafından görevlendirilen uzman Gabriela Semova Koleva, dosyada sunulan alanların korunmuşluk durumları ile ilgili alan yönetimlerini incelemek üzere İznik’e geldi.





EVRENSEL BİR MİRAS

ICOMOS Uzmanı Gabriela Semova Koleva’nın İznik’te bir hafta sürecek, inceleme ve değerlendirme programı, İznik Belediyesi Konferans Salonu’nda yapılan İznik ICOMOS Misyonu Toplantısı ile başladı. Toplantıda, İznik’in sadece Türkiye’ye değil, bütün insanlığa kalan evrensel bir miras olduğunu dile getiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “İznik Alan Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen yoğun çalışmalar sonucunda hazırlanan 'İznik: Medeniyetler Arası Geçişin İzleri' adlı başvuru dosyası asıl listeye alınmak üzere Paris’te bulunan UNESCO Dünya Miras Merkezi’ne iletildi. Dosya içeriğinin ‘eksiksiz’ bulunmasıyla adaylık süreci resmen başlatıldı” ifadelerini kullandı.



