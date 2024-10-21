İznik dünyanın en büyük seramik fuarında temsil edildi

Bugün, Çin’in seramik sanatının kalbi olan Jingdezhen’de, böylesine prestijli bir etkinlikte sizlerle bir arada olmaktan büyük onur duyuyoruz. İznik Belediyesi olarak bu uluslararası seramik fuarına katılmak ve değerli kardeş şehrimiz Jingdezhen ile ortak kültürel bağlarımızı daha da güçlendirmek bizim için gurur verici.