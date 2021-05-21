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İznik yolu asfalt çalışması başladı

Orhangazi İznik yolu üzerinde yağmur suyu hattı çalışmalarını tamamlayan Buski ve Orhangazi belediyesi fen işleri ekipleri üst yapısı olan asfalt çalışmalarına başladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​İznik yolu asfalt çalışması başladı
​İznik yolu asfalt çalışması başladı

Orhangazi İznik yolu üzerinde yağmur suyu hattı çalışmalarını tamamlayan Buski ve Orhangazi belediyesi fen işleri ekipleri üst yapısı olan asfalt çalışmalarına başladı. Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, “ Geçtiğimiz aylarda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’ın ziyaretleri sırasında İznik yolu üzerinde bulunan yağmursuyu hattı çalışmalarını yerinde inceleyerek çok kısa bir süre içerisinde tamamlanacağının müjdesini almıştık. Buski marifetiyle yapılan yaklaşık 7,5 milyon TL’ye mal olacak çalışmalar kapsamında İznik yolu üzerinden Orhangazi ilçe merkezine doğru olan güzergâhta çalışmalar tamamlandı.

Buski ve Orhangazi belediyesi fen işleri ekiplerimiz tarafından İznik yolu üzerinde 1400 metre uzunluğunda, 1600 ve 1400 çaplı yağmursuyu hatlarının alt yapı çalışması tamamlanarak asfalt çalışmaları başladı. İlçemizde ani yağmurlar sonrası olası su baskınlarına engel olacak bu alt yapı çalışmasını tamamlıyoruz. Yaklaşık 7,5 milyon TL’ye mal olacak çalışmada başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Buradaki çalışmalar sonrasında ilçe genelinde ciddi anlamda alt yapı ile ilgili sorunumuz kalmayacaktır” dedi.

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