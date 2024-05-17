Jakuzi iftirasına karşı hukuk savaşı

Dövücü, aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kampanya direktörü Necati Özkan ve gazeteci İsmail Saymaz’ın da bulunduğu 4 kişiye ayrı ayrı 1’er milyonluk tazminat davası açtı. Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca açılan kamu davasıyla ilgili soruşturma da sürüyor.
ALINAN OYLARA DA İHANET
Jakuzi iddialarının asılsız olduğunu belirten Döğücü, bilgileri dilekçeye ekleyerek mahkemeye başvurduklarını söyledi. Uydurma sözlerle şahsiyeti ve onurunun hedef alındığını ifade eden Döğücü, “İftirayla itibarımı sarsmaya çalıştılar. Sonrasında hiçbir şey olmamış gibi kenara çekildiler. Üstelik kazandıkları belediyeyi vatandaşın gözünde itibarsız hale getirdiler. Bu alınan oylara da ihanettir. Makama oturur oturmaz maalesef Sancaktepe'yi jakuzi ile özdeşleşen bir belediye haline getirdiler" diye konuştu.