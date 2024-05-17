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Jakuzi iftirasına karşı hukuk savaşı

Eski Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, 31 Mart yerel seçimlerinin hemen ardından ortaya atılan jakuzi yalanlarıyla ilgili hukuk mücadelesi başlattı.

Neslihan Önder
04:00 - 17/05/2024 Cuma
Güncelleme: 04:25 - 17/05/2024 Cuma
Yeni Şafak
Eski Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü
Eski Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü

Dövücü, aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kampanya direktörü Necati Özkan ve gazeteci İsmail Saymaz’ın da bulunduğu 4 kişiye ayrı ayrı 1’er milyonluk tazminat davası açtı. Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca açılan kamu davasıyla ilgili soruşturma da sürüyor.


ALINAN OYLARA DA İHANET

Jakuzi iddialarının asılsız olduğunu belirten Döğücü, bilgileri dilekçeye ekleyerek mahkemeye başvurduklarını söyledi. Uydurma sözlerle şahsiyeti ve onurunun hedef alındığını ifade eden Döğücü, “İftirayla itibarımı sarsmaya çalıştılar. Sonrasında hiçbir şey olmamış gibi kenara çekildiler. Üstelik kazandıkları belediyeyi vatandaşın gözünde itibarsız hale getirdiler. Bu alınan oylara da ihanettir. Makama oturur oturmaz maalesef Sancaktepe'yi jakuzi ile özdeşleşen bir belediye haline getirdiler" diye konuştu.


AK Partili isimleri hedef alan fondaş medyanın son oyunu elinde patladı: Erkoç'un ailesinin gurbetçi olduğu ortaya çıktı

CHP destekçisi medya tarafından son günlerde; AK Partili isimlerin sosyal medya paylaşımları üzerinden, linç operasyonları düzenlenmeye başladı. Yandaş medya, paylaşımlar üzerinden 'şatafatlı hayat' yaftasıyla olayları çarpıtırken, CHP'li ve DEM'li siyasetçilerin lüks hayat ve torpil vurgunlarının da üzerini kapatıyor. Odatv de yaptığı son haberde AK Parti Gençlik Teşkilatı'nda gönüllü çalışan Seçil Baştar Erkoç'u hedef aldı. Erkoç'un lüks bir hayat sürdüğünü iddia eden odatv'nin gerçek dışı iddialarını ise AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ortaya çıkardı. İnan, Erkoç'un gönüllü olarak çalışan bir teşkilat mensubu olduğunu belirterek, "Arkadaşımızın ailesi yurt dışında yaşayan gurbetçi bir ailedir, paylaşımında hiçbir görgüsüzlük ve lüks yoktur" dedi.

#Sancaktepe
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