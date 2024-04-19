AK Partili isimleri hedef alan fondaş medyanın son oyunu elinde patladı: Erkoç'un ailesinin gurbetçi olduğu ortaya çıktı

Fondaş medya tarafından son dönemde AK Partili isimler üzerinden 'şatafatlı hayat' yaftasıyla algı operasyonları düzenlenmeye başlandı. AK Partili isimlerin yaptığı sosyal medya paylaşımları bazı medya kurumları tarafından istismar edilerek maksatlı bir operasyona dönüştürüldü.
Ancak başlatılan bu operasyonlar CHP destekçisi medyanın kirli emellerini de ortaya çıkardı. AK Partili isimlerin yaşantılarını çarpıtarak abartılı ifadelerle servis eden yandaş medya, söz konusu istismar operasyonuyla bir yandan da CHP'li ve DEM'li siyasetçilerin lüks hayat ve torpil vurgunlarının da üzerini kapatıyor.
Erkoç yurt dışı fotoğrafları üzerinden hedef gösterildi
İş AK Partili isimlerin yaşamlarını ifşa etmeye gelince abartılı haberlerden kaçınmayan bazı medya organları; DEM’li milletvekillerinin ve eş genel başkanlarının çocuklarının sürdüğü lüks hayatı, CHP'li belediyelerde yapılan akraba işe alımlarını ise görmezden geliyor.
Son yaşanan olayda ise odatv Seçil Baştar Erkoç isimli kadın hakkında yaptığı haberde, "AKP Genel Merkez Gençlik Kolları Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Erkoç'un paylaşımı tepki çekti" ifadelerini kullanarak yurt dışında çekildiği fotoğraflar ile Erkoç'u hedef gösterdi.
AK Partili İnan odatv'nin yalanını ortaya çıkardı
AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'dan söz konusu habere sert tepki geldi. X hesabından paylaşımda bulunan İnan, odatv'nin Seçil Baştar Erkoç üzerinden giriştiği algı operasyonunu işaret ederek fondaş medyanın algı operasyonlarına dikkat çekti.
'Erkoç'un ailesi gurbetçi'
'Görgüsüz varsa herkes bu iftiracıların adresine baksın'
AK Parti döneminde Sancaktepe Belediyesi'nde jakuzi yapıldığı iftirasını örnek veren İnan, Erkoç'un ailesinin Hollanda'da yaşayan bir gurbetçi olduğunu, yaptığı paylaşımda ne bir lüks, ne bir şatafat ne de bir görgüsüzlük söz konusu olduğunu belirtti. Fondaş medyanın iki üç istisna üzerinden AK Parti'yi vuramayacağının altını çizen İnan, "Görgüsüz varsa herkes bu iftiracıların adresine baksın. Çünkü kendilerini perdelemeyi ancak böyle yalanlarla gerçekleştiriyorlar." dedi.