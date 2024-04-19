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AK Partili isimleri hedef alan fondaş medyanın son oyunu elinde patladı: Erkoç'un ailesinin gurbetçi olduğu ortaya çıktı

CHP destekçisi medya tarafından son günlerde; AK Partili isimlerin sosyal medya paylaşımları üzerinden, linç operasyonları düzenlenmeye başladı. Yandaş medya, paylaşımlar üzerinden 'şatafatlı hayat' yaftasıyla olayları çarpıtırken, CHP'li ve DEM'li siyasetçilerin lüks hayat ve torpil vurgunlarının da üzerini kapatıyor. Odatv de yaptığı son haberde AK Parti Gençlik Teşkilatı'nda gönüllü çalışan Seçil Baştar Erkoç'u hedef aldı. Erkoç'un lüks bir hayat sürdüğünü iddia eden odatv'nin gerçek dışı iddialarını ise AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ortaya çıkardı. İnan, Erkoç'un gönüllü olarak çalışan bir teşkilat mensubu olduğunu belirterek, "Arkadaşımızın ailesi yurt dışında yaşayan gurbetçi bir ailedir, paylaşımında hiçbir görgüsüzlük ve lüks yoktur" dedi.

Semih Bozkuş
20:39 - 19/04/2024 Cuma
Güncelleme: 21:12 - 19/04/2024 Cuma
Yeni Şafak
Eyyüp Kadir İnan, odatv'nin yalanını ortaya çıkardı
Eyyüp Kadir İnan, odatv'nin yalanını ortaya çıkardı

Fondaş medya tarafından son dönemde AK Partili isimler üzerinden 'şatafatlı hayat' yaftasıyla algı operasyonları düzenlenmeye başlandı. AK Partili isimlerin yaptığı sosyal medya paylaşımları bazı medya kurumları tarafından istismar edilerek maksatlı bir operasyona dönüştürüldü.


Ancak başlatılan bu operasyonlar CHP destekçisi medyanın kirli emellerini de ortaya çıkardı. AK Partili isimlerin yaşantılarını çarpıtarak abartılı ifadelerle servis eden yandaş medya, söz konusu istismar operasyonuyla bir yandan da CHP'li ve DEM'li siyasetçilerin lüks hayat ve torpil vurgunlarının da üzerini kapatıyor.


Erkoç yurt dışı fotoğrafları üzerinden hedef gösterildi


İş AK Partili isimlerin yaşamlarını ifşa etmeye gelince abartılı haberlerden kaçınmayan bazı medya organları; DEM’li milletvekillerinin ve eş genel başkanlarının çocuklarının sürdüğü lüks hayatı, CHP'li belediyelerde yapılan akraba işe alımlarını ise görmezden geliyor.


Son yaşanan olayda ise odatv Seçil Baştar Erkoç isimli kadın hakkında yaptığı haberde, "AKP Genel Merkez Gençlik Kolları Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Erkoç'un paylaşımı tepki çekti" ifadelerini kullanarak yurt dışında çekildiği fotoğraflar ile Erkoç'u hedef gösterdi.



AK Partili İnan odatv'nin yalanını ortaya çıkardı


AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'dan söz konusu habere sert tepki geldi. X hesabından paylaşımda bulunan İnan, odatv'nin Seçil Baştar Erkoç üzerinden giriştiği algı operasyonunu işaret ederek fondaş medyanın algı operasyonlarına dikkat çekti.


İnan,
Erkoç'un ne gençlik kollarında başkan yardımcısı ne de Gençlik Kolları MKYK'sında görevli olduğunu sadece gönüllü çalışan bir teşkilat mensubu olduğunu belirtti.


'Erkoç'un ailesi gurbetçi'


Eyyüp Kadir İnan, Erkoç'un ailesinin gurbetçi olduğunu ve yurt dışında yaşadığını ifade ederek,
"Arkadaşımızın ailesi orada yaşayan gurbetçi bir ailedir. Yaptığı paylaşımda ne bir lüks, ne bir şatafat ne de bir görgüsüzlük söz konusudur. Ancak yalan ve algı operasyonları kendilerinde huy olanlar duşa kabini nasıl jakuzi olarak görüyorlarsa aile ziyaretinde gittiği yeri paylaşanları da herhalde lüks bir tatil köyü olarak yorumlamaktadır. Bu ülkenin asıl kaymağını yiyenler, vatandaşı sömürerek her türlü sermaye çarkını döndürenler, bizi iki üç istisna üzerinden vuramazlar"
ifadelerini kullandı.

Ailesi yurt dışında yaşayan Seçil Başar Erkoç'un hedef gösterilen paylaşımı

'Görgüsüz varsa herkes bu iftiracıların adresine baksın'


AK Parti döneminde Sancaktepe Belediyesi'nde jakuzi yapıldığı iftirasını örnek veren İnan, Erkoç'un ailesinin Hollanda'da yaşayan bir gurbetçi olduğunu, yaptığı paylaşımda ne bir lüks, ne bir şatafat ne de bir görgüsüzlük söz konusu olduğunu belirtti. Fondaş medyanın iki üç istisna üzerinden AK Parti'yi vuramayacağının altını çizen İnan, "Görgüsüz varsa herkes bu iftiracıların adresine baksın. Çünkü kendilerini perdelemeyi ancak böyle yalanlarla gerçekleştiriyorlar." dedi.




CHP'li belediyelerdeki atamalar yandaş Can Ataklı'yı bile rahatsız etti: Olur mu ulan böyle bir şey!

CHP'nin 2024 yerel seçimlerinde kazandığı belediyelerdeki medyaya yansıyan skandal atamalar, CHP yandaşı Can Ataklı'yı bile rahatsız etti. Ataklı, "Şu anda CHP'lilerin uğraştığı şey ne biliyor musunuz? Yeni seçilen belediye başkanları, kendi eş ve yakınlarını ya da partiden gelen talepler doğrultusunda bir takım kişileri belediyelerde görevlendirmek için çabalıyorlar. Olur mu ulan böyle bir şey! Onun, burada seçilenin karısı öbür belediyede başkan yardımcılığına atanıyor. Falanca yerdekinin kardeşi, kaynı, yeğeni, bilmem nesi oradaki belediye başkanlığına... Şu anda bununla uğraşıyoruz. Akılalmaz bir şey bu." ifadelerini kullandı.


#Eyyüp Kadir İnan
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#Seçil Baştar Erkoç
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