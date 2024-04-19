AK Partili isimleri hedef alan fondaş medyanın son oyunu elinde patladı: Erkoç'un ailesinin gurbetçi olduğu ortaya çıktı

"Arkadaşımızın ailesi orada yaşayan gurbetçi bir ailedir. Yaptığı paylaşımda ne bir lüks, ne bir şatafat ne de bir görgüsüzlük söz konusudur. Ancak yalan ve algı operasyonları kendilerinde huy olanlar duşa kabini nasıl jakuzi olarak görüyorlarsa aile ziyaretinde gittiği yeri paylaşanları da herhalde lüks bir tatil köyü olarak yorumlamaktadır. Bu ülkenin asıl kaymağını yiyenler, vatandaşı sömürerek her türlü sermaye çarkını döndürenler, bizi iki üç istisna üzerinden vuramazlar"