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Jandarma 50 öğrenciyi bilgilendirdi

Jandarma 50 öğrenciyi bilgilendirdi

09:5011/05/2025, Pazar
G: 11/05/2025, Pazar
IHA
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Aydın'da jandarma ekipleri, kendilerini ziyaret eden 50 öğrenciye eğitim verdi.
Aydın'da jandarma ekipleri, kendilerini ziyaret eden 50 öğrenciye eğitim verdi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekipleri, kendilerini ziyaret eden 50 öğrenciyi bilgilendirdi.

Aydın'da eğitim gören 50 üniversite öğrencisi ve TEMA Vakfı gönüllüleri, Kuşadası Kavaklı Jandarma Karakol Komutanlığı'nı ziyaret etti. Ziyaret kapsamında öğrencilere Milli Parkın Tanıtımı, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla alınan 2025 Yılı Kuşadası İlçe İdare Kurulu kararları, doğa sevgisi, orman, çevre ve yaban hayatının korunması konularında bilgilendirme yapılırken, uygulamalı olarak eğitim faaliyeti gerçekleştirildi.

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