Jandarma, emniyet ve MİT'ten ortak operasyon: 3 terörist etkisiz hale getirildi - Son dakika Jandarma, emniyet ve MİT'ten ortak operasyon: 3 terörist etkisiz hale getirildi Şırnak kırsalında jandarma, emniyet ve MİT'in ortak operasyonuyla 3 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen üç teröristten birisinin PKK/KCK'nın Cudi grubu sorumlusu, diğerinin sözde Silopi YPS sorumlusu olduğu belirlendi.

Haber Merkezi 19 Kasım 2019, 09:32 Son Güncelleme: 19 Kasım 2019, 10:50 AA