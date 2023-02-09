Jandarma helikopterler aracılığıyla hastanelere 240 yaralı taşıdı

"Jandarma Genel Komutanlığı envanterindeki 34 adet helikopter, 2 JİKU, 4 İHA ile depremin ilk anından itibaren 400 saat uçuş gerçekleştirilerek 120 çadır, 600 battaniye, 475 arama-kurtarma personeli, 11 jeneratör, 57 bin 500 kilogram erzak ve yaşam malzemesi, 240 yaralı vatandaş, 23 takım arama-kurtarma malzemesi sevk edilmiştir"