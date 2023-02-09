Jandarma helikopterler aracılığıyla hastanelere 240 yaralı taşıdı
Jandarma Genel Komutanlığı, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremin ilk anından itibaren 400 saat uçuş gerçekleştirildiğini ve 240 yaralı vatandaşın hastaneye sevk edildiğini duyurdu.
13:45 . 9/02/2023 Perşembe
DHA
Jandarma hava yolu ile hastanelere 240 yaralı taşıdı.
Jandarma Genel Komutanlığı, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremin ilk anından itibaren 400 saat uçuş gerçekleştirildiğini ve 240 yaralı vatandaşın hastaneye sevk edildiğini duyurdu.
Jandarma Genel Komutanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada,
"Jandarma Genel Komutanlığı envanterindeki 34 adet helikopter, 2 JİKU, 4 İHA ile depremin ilk anından itibaren 400 saat uçuş gerçekleştirilerek 120 çadır, 600 battaniye, 475 arama-kurtarma personeli, 11 jeneratör, 57 bin 500 kilogram erzak ve yaşam malzemesi, 240 yaralı vatandaş, 23 takım arama-kurtarma malzemesi sevk edilmiştir"
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