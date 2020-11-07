Jandarmadaki mahrem yapı çökertildi

FETÖ’ye ağır bir darbe daha indirildi. Örgütün Jandarma Genel Komutanlığı’ndaki mahrem yapılanmasına yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, mahrem imam olduğu tespit edilen 89 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 37 ilde düzenlenen eşzamanlı operasyonlarda zanlılardan 61’i yakalandı. MİT ile Terörle Mücadele ve SİBER Daire Başkanlıklarının ortak çalışmasıyla deşifre edilen şüphelilerden 29’unun aktif olarak kamuda çalıştığı belirlendi. Bunlardan 18’inin öğretmen, biri profesör öteki doçent 2’sinin ise doktor olduğu öğrenildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında Furkan Vakfı yöneticisi Alparslan Kuytul’un ağabeyinin oğlu Hakan Kuytul da yer aldı. Hakan Kuytul’un jandarma mahrem yapılanmasında sözde öğretmen olarak faaliyette bulunduğu, örgüt içindeki mahrem imamlarla ardışık arama yöntemiyle haberleştiği tespit edildi.

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Alparslan Kuytul

17 İLDE 26 GÖZALTI

Örgütün mahrem avukatlık yapılanması, mahrem hakimlik çalışma evleri ve GATA’nın mahrem yapılanmasına yönelik Edirne merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonlarda da hakkında yakalama kararı verilen 24 zanlıdan 22’si gözaltına alındı. Emniyet mahrem yapılanmasından sorumlu üst düzey 4 mahrem imam da Ankara Yenimahalle’deki gaybubet evinde yakayı ele verdi. FETÖ’cülerin evlerin uzun zamandır kullanılmadığı izlenimi vermek için kapının dışına eski tarihli faturalar bıraktıkları belirlendi.