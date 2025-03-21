Jandarma'dan huzur uygulaması: Okul önleri ve sokaklarda 206 bin kişi sorgulandı

Komutanlıktan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen "huzurlu okul önleri ve huzurlu sokaklar" uygulamasına 15 bin 47 personel katıldı.

549 şüpheli yakalandı

Bu kapsamda 7 bin 755 okul ile 618 öğrenci yurdu yakınındaki sokak, metruk bina, iş yeri ve parklarda denetim yapıldı. Uygulamada 206 bin 736 kişi sorgulanırken, 549 kişi yakalandı, kayıp 2 yetişkin ile 1 çocuk bulundu. Hakkında idari işlem yapılan 1419 araca, toplam 4 milyon 642 bin 754 lira para cezası uygulandı.

Silah ve uyuşturucu da ele geçirildi