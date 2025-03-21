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Jandarma'dan huzur uygulaması: Okul önleri ve sokaklarda 206 bin kişi sorgulandı

Jandarma'dan huzur uygulaması: Okul önleri ve sokaklarda 206 bin kişi sorgulandı

10:5521/03/2025, Cuma
AA
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Jandarma Genel Komutanlığınca ülke genelinde "huzurlu okul önleri ve huzurlu sokaklar" uygulaması yapıldı.

Komutanlıktan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen "huzurlu okul önleri ve huzurlu sokaklar" uygulamasına 15 bin 47 personel katıldı.

549 şüpheli yakalandı

Bu kapsamda 7 bin 755 okul ile 618 öğrenci yurdu yakınındaki sokak, metruk bina, iş yeri ve parklarda denetim yapıldı. Uygulamada 206 bin 736 kişi sorgulanırken, 549 kişi yakalandı, kayıp 2 yetişkin ile 1 çocuk bulundu. Hakkında idari işlem yapılan 1419 araca, toplam 4 milyon 642 bin 754 lira para cezası uygulandı.

Silah ve uyuşturucu da ele geçirildi

Öte yandan, yapılan aramalarda 26 kilo 318 gram uyuşturucu, 2 bin 637 kök kenevir, 1426 paket kaçak sigara, 3 kurusıkı tabanca, 4 bin 244 uyuşturucu hap, 7 av tüfeği ve 219 mermi ile fişek ele geçirildi.

#huzurlu okul önleri ve huzurlu sokaklar
#Jandarma Genel Komutanlığı
#uygulama

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