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Gündem Jandarmadan kaçarken kaza yaptı
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Jandarmadan kaçarken kaza yaptı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, jandarmanın dur ihtarına uymayan 2 şüpheli, kaza yapınca kaçamadı. Her iki şüpheliye de sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı ceza kesildi.

Haber Merkezi İHA
Şüphelilere sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için ceza kesildi.
Şüphelilere sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için ceza kesildi.

Değirmendere Mahallesi’nde meydana gelen olayda 16 ABU 884 plakalı motosiklet sürücüsü M.Ç. ve arkada oturan arkadaşı M.Y., Kirazlı Mahallesi’nde jandarmanın dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kovalamaca sırasında Kuşadası polisine bilgi veren Jandarma ekipleri motosikletin peşini bir an olsun bırakmadı.

Jandarmadan kaçarken kaza yaptı.

Harekete geçen polisler Kirazlı yolunu trafiğe kapattı

Motosiklet sürücüsü kaygan zeminde virajı alamayarak kaza yaptı. Jandarma ekipleri ve polis ekipleri tarafından gözaltına alınan M.Ç. ve M.Y.’nin 1 hafta önce cezaevinden çıktığı ve İzmir’in Selçuk ilçesinden geldikleri öğrenildi. Sokağa çıkma kısıtlamasından her iki şüpheliye cezai işlem uygulandı. Ehliyetsiz sürücüye de ayrıca idari para cezası yazıldı.

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