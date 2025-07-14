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Jandarma'dan uyuşturucu operasyonu

Jandarma'dan uyuşturucu operasyonu

12:2514/07/2025, Pazartesi
G: 14/07/2025, Pazartesi
IHA
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Erzurum'da 428 gram metamfetamin, 18 gram bonzai, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 95 adet tabanca mermisi ele geçirildi.
Erzurum'da 428 gram metamfetamin, 18 gram bonzai, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 95 adet tabanca mermisi ele geçirildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığına bağlı Horasan ve Yakutiye İlçe Jandarma Komutanlığınca Horasan ve Yakutiye ilçesinde yapılan operasyonlarda; 428 gram metamfetamin, 18 gram bonzai, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 95 adet tabanca mermisi ele geçirildi.

Olay şüphelisi 2 şahıs hakkında "Kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan yasal işlem yapılarak adli makamlara sevk edildi. 2 şahıs da çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmasını müteakip Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.


Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde kullanımının önlenmesi ve ticaretinin engellenmesi maksadıyla yürütülen çalışmaların azim ve kararlılıkla devam edileceği belirtildi.

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