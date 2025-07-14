Jandarma'dan uyuşturucu operasyonu

Olay şüphelisi 2 şahıs hakkında "Kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan yasal işlem yapılarak adli makamlara sevk edildi. 2 şahıs da çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmasını müteakip Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.