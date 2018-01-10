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​Jandarma yeni kıyafetleri ile görev başında​! 6 temel kıyafette değişiklik

Jandarmanın 6 temel kıyafetinde değişiklik yapıldı

Jandarma'nın yeni kıyafetleri görücüye çıktı. Asayiş, komando ve eğitim dahil 6 temel kıyafetinde değişiklik yapılan jandarma teşkilatı yeni üniformalarıyla yılbaşından itibaren vatandaşın huzur ve güvenliği için görev yapıyor.

Haber MerkeziAA
Jandarma yeni kıyafetleri ile görev başında
Jandarma yeni kıyafetleri ile görev başında

Asayiş, komando ve eğitim dahil 6 temel kıyafetinde değişiklik yapılan jandarma teşkilatı personeli, yılbaşından itibaren yeni üniformaları giymeye başladı.

Jandarma Genel Komutanlığınca 1 Ocak'tan itibaren kullanılmaya başlanan yeni kıyafetleri görüntülendi.

Jandarma Genel Komutanlığınca aralık ayında birliklere yeni tip kıyafetlerin dağıtımı konulu emir yazısının gönderilmesinin ardından asayiş, komando ve eğitim dahil 6 temel kıyafette değişikliğe gidildi.

  • Buna göre, yeni tip kıyafetlerde "kayık kep" yerine bere ve şapka kullanılacak. Jandarma asayiş personelinin kullanacağı yeni kıyafetlerde subayların rütbe işaretleri omuza, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar ile çavuş ve onbaşı rütbesindeki erlerin rütbe işaretleri ise kola takıldı. Sağ kolda Türk bayrağı, sol kolda daire şeklindeki birlik arması bulunacak.
  • Sağ göğüs üzerinde personelin soyadı yazarken, subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar ile erbaş ve erlerin yaka işaretleri, sağ göğüs üzerinde bulunan isimlikleri, şapka kokartlar ve rütbeleri nakışlı örme şeklinde düzenlendi.
  • Subay astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaş statüsündeki personelin tamamının yaka işaretinde şualı ay yıldız ve düğme yer alırken erbaş ve erlerin yaka işaretinde düğme yerine yalnızca şualı ay yıldız yer alacak.
  • Uzman jandarma ve uzman erbaş statüsündeki personel, astsubay kıyafetinin aynısını, kendi rütbe işaretlerini takarak kullanacak. Türk bayrağı ve daire şeklindeki birlik arması sağlığa zararlı madde içermeyen malzemeden üretilirken, jandarma asayiş kıyafeti üzerinde yer alan bütün aksesuarlar kıyafet renginde fermatüreli olacak.
  • Kışlık kıyafetler ile bere, yazlık kıyafetler ile şapka giyilecek.

Göğüste rütbe olmayacak

  • Komando ve eğitim kıyafetlerinde subayların rütbe işaretleri omuzda, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar ile çavuş ve onbaşı rütbesindeki erlerin rütbe işaretleri kolda bulunacak. Kıyafetlerde göğüs üzerinde rütbe bulunmazken, komando ve eğitim kıyafetlerinde yaka işareti kullanılmayacak.

Yeni kıyafetlerde eskilerinden farklı olarak pantolon palaskasına takılan tip silah kılıfı yer alacak, eğitim kıyafetlerinin tamamında yalnızca şapka kullanılacak.

Komando kıyafetleriyle kışla dışında icra edilecek görevin özelliğine göre bere veya şapka takılmasına birlik komutanı tarafından karar verilecek. Kışla içerisinde ise faaliyet özelliğine göre bere veya şapka kullanılacak.

Operasyon tişörtüne takılacak aksesuarlar, görev özelliğine göre birlik komutanı tarafından çıkarttırılabilecek.

Jandarma yeni kıyafetleri ile görev başında
FOTOĞRAF16
Title
Asayiş, komando ve eğitim dahil 6 temel kıyafetinde değişiklik yapılan jandarma teşkilatı yeni üniformalarıyla yılbaşından itibaren vatandaşın huzur ve güvenliği için görev yapıyor.
Title
Jandarma yeni kıyafetleri ile görev başında
Title
Asayiş, komando ve eğitim dahil 6 temel kıyafetinde değişiklik yapılan jandarma teşkilatı yeni üniformalarıyla yılbaşından itibaren vatandaşın huzur ve güvenliği için görev yapıyor.
Title
Asayiş, komando ve eğitim dahil 6 temel kıyafetinde değişiklik yapılan jandarma teşkilatı yeni üniformalarıyla yılbaşından itibaren vatandaşın huzur ve güvenliği için görev yapıyor.
Title
Jandarma yeni kıyafetleri ile görev başında
Title
Jandarma yeni kıyafetleri ile görev başında
Title
Jandarma yeni kıyafetleri ile görev başında
Title
Jandarma yeni kıyafetleri ile görev başında
Title
Jandarma yeni kıyafetleri ile görev başında
Title
Jandarma yeni kıyafetleri ile görev başında
Title
Jandarma yeni kıyafetleri ile görev başında
Title
Jandarma yeni kıyafetleri ile görev başında
Title
Jandarma yeni kıyafetleri ile görev başında
Title
Jandarma yeni kıyafetleri ile görev başında
Title
Jandarma yeni kıyafetleri ile görev başında
Title
Jandarma yeni kıyafetleri ile görev başında
Jandarma yeni kıyafetleri ile görev başında
Asayiş, komando ve eğitim dahil 6 temel kıyafetinde değişiklik yapılan jandarmateşkilatı yeni üniformalarıyla yılbaşından itibaren vatandaşın huzur ve güvenliği için görev yapıyor.
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