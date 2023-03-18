Japon deprem uzmanı TOKİ binalarını örnek gösterdi: Her yerde aynı sistem yapılmalı

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki
Moriwaki, depremler nedeniyle yıkılan veya zarar gören binalarda inceleme yapmak üzere Kahramanmaraş'a geldi. Bölgede incelemede bulunan Moriwaki, 6 Şubat'taki depremlerde TOKİ konutlarının yıkılmadığını hatırlattı.
TOKİ konutlarının iyi zeminli bölgelere yapıldığını ifade eden Moriwaki, TOKİ'nin kendi içinde de denetim sisteminin çok iyi çalıştığını kaydetti.
"Her yerde aynı sistem yapılabilirse daha iyi olacak"
"Artçılar bir seneye kadar devam edebilir"
Moriwaki, 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından artçıların bir seneye kadar devam edebileceğini belirtti.
Hasarlı binalara kesinlikle girilmemesi gerektiğini vurgulayan Moriwaki, "Artık hasarlı olan binaya gitmemek lazım, kritikse inşaat mühendisine ya da mimara kontrol ettirmek gerekiyor. Hasar hiç yok, zemin iyi ise korkulacak bir şey yok demektir." ifadelerini kullandı.
Prefabrik konutların daha güvenli olduğunu aktaran Moriwaki şöyle devam etti:
"Yatak yanında su düdük ve küçük çikolata olmalı"
Moriwaki depremlere karşı hazırlıklı olunmasını önerdi.
Yaşam üçgeni yönteminin önemine değinen Moriwaki, "Kahramanmaraş ve 1999 depreminde insanlar uyuyordu deprem oldu diye kalktı sonra kaçmaya başladılar. Oradan çoğu insan kurtulabilirdi. Ama en kötüsü merdivende insanlar öldü. Depremde kaçmamak gerekiyor. Asansör ve merdiven kullanmayacağız. Yatak yanında su, düdük ve küçük çikolata olmalı." diye konuştu.