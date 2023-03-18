Japon deprem uzmanı TOKİ binalarını örnek gösterdi: Her yerde aynı sistem yapılmalı

"Kolonda, kirişte çatlak yoksa problem yok. Duvarda çatlaklar olabilir. İnşaat mühendisi 'Sıkıntı yok.' diyorsa rahatça yaşayabilirsiniz. Fazla korkmamak lazım. Bunun için uzun vadede çalışmak lazım, çocukluktan eğitim gerekiyor. Siz Türkiye'de 'Çocuklar duymasın.' diye deprem hiç gösterilmiyor ama aniden deprem olduğunda çocuğun bilgisi yok. Onun için küçük yaşta eğitim verilmesi gerekiyor. Biz Japonya'da çocuklara anaokulundan itibaren çizgi filmlerle eğitim vermeye başlıyoruz. Kademe kademe bilgilendiriyoruz, insanda bilgi varsa korkmuyorlar. Türkiye'de ise 'Ben depremden korkuyorum.' diyor. "