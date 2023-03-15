Jet harç ayakta tuttu

Depremde yerle bir olan Adıyaman Gölbaşı’nda ‘jet grout (harç) kolonlar’ ile iyileştirilen zemin üzerine inşa edilen Gençlik Merkezi afeti ayakta atlattı. Saha incelemesine ilişkin Gazi Üniversitesi’nin hazırladığı deprem raporunda, iyileştirilen zeminlerin etkisi örnekle anlatıldı.

KILCAL DAMARLARA DOLGU

Gölbaşı’ndaki inşaatı devam eden Gençlik Merkezi örnek gösterilerek şöyle denildi: “Gölbaşı ilçesinde jet grout kolonlar ile iyileştirilen zemin üzerine inşa edilmiş olan Gençlik Merkezi yapısının deprem sonrasında kullanımda olması zemin iyileştirme tasarımının deprem bölgelerinde önemini açık biçimde ortaya koymaktadır.”

Raporda; ana maddesi çimento ve su olan jet harç yönteminin, yüksek basınçlı özel jet pompaları ve delici makine ekipmanlarıyla yapıldığı belirtildi. Basınçlı çimento enjekte edildiği için zeminde kılcal boşluklar ve su damarlarının çimento ile doldurulduğu ve bu sayede yapıların zeminin güçlendirildiği ifade edildi.







