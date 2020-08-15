Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem İletişim Başkanı Altundan Joe Biden tepkisi Türkiye siyasi oyunlara malzeme yapılacak bir ülke değil
ANKARA

Joe Biden'ın Türkiye açıklaması

İletişim Başkanı Altun'dan Joe Biden tepkisi: Türkiye siyasi oyunlara malzeme yapılacak bir ülke değil

ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın sosyal medyaya bomba gibi düşen skandal videosu gündemden düşmüyor. İletişim Başkanı Fahrettin Altun söz konusu videoya ilişkin twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Altun paylaşımında, "İfadeler Türkiye üzerinde oynanan oyunların ve müdahaleci yaklaşımların adeta bir yansımasıdır. Bu ifadeler demokrasiyle ve Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin doğasıyla örtüşmemektedir. NATO müttefikimiz olan ABD'nin bir başkan adayının diplomaside de yeri olmayan bu yakışıksız ifadelerinin mevcut yönetimce de kabul edilemez görüldüğüne inanıyoruz. Türkiye, siyasi oyunlara malzeme yapılacak bir ülke asla değildir" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İletişim Başkanı Fahrettin Altun
İletişim Başkanı Fahrettin Altun

ABD'de yaklaşan seçimlerde aday olan Joe Biden'ın, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldığı çirkin açıklamalarının yer aldığı bir video sosyal medyaya düştü.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Biden'ın skandal açıklamalarına, twitter'dan yaptığı açıklamalarla tepki gösterdi. Ayrıca Altun, muhalefetten bir tepki gösterilmemiş olmasının üzücü olduğunu fakat şaşırtıcı olmadığının altını çizdi.

Altun'un açıklamaları şöyle:

"ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın Aralık ayında kullandığı, nitekim bugünlerde medyaya yansıyan ifadeleri Türkiye üzerinde oynanan oyunların ve müdahaleci yaklaşımların adeta bir yansımasıdır. Bu ifadeler demokrasiyle ve Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin doğasıyla örtüşmemektedir.

  • NATO müttefikimiz olan ABD'nin bir başkan adayının diplomaside de yeri olmayan bu yakışıksız ifadelerinin mevcut yönetimce de kabul edilemez görüldüğüne inanıyoruz. Türkiye, siyasi oyunlara malzeme yapılacak bir ülke asla değildir.

Gereken tepki verilmeli

ABD siyasi kurumları ile Amerikan kamuoyunun günlük siyasi kazanımlar için yapıldığı ayan beyan ortada olan bu sorumsuz açıklamalara prim vermeyerek gereken tepkiyi göstermesi demokrasinin bir gereğidir.

Üzücü ama şaşırtıcı değil

  • Tüm bunların yanında, ülkemizdeki muhalif siyasetin, kendisini küçük düşürücü ve milletimizin aklında soru işaretleri oluşturan bu ifadelere herhangi bir tepki göstermemiş olması üzücüdür ancak bizler için şaşırtıcı değildir.

Türkiye, demokratik siyasi atmosferin bu tip sorumsuz beyanatlarla bozulmasına müsaade etmeyecek, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde mücadelesine devam edecektir."

ABD Başkan Adayı Joe Biden: Türkiye'de muhalefeti desteklediğimizi açıkça göstermeliyiz
OYNAT 02:17
ABD Başkan Adayı Joe Biden: Türkiye'de muhalefeti desteklediğimizi açıkça göstermeliyiz
New York Times'a röportaj veren Demokratların ABD Başkan adayı Joe Biden, Türkiye'de muhalefeti destekleyerek AK Parti iktidarını değiştireceğini ve en son yapabileceği şeyin 'Kürtler' (terör örgütü PKK) hakkında Erdoğan'a 'taviz vermek' olacağını söyledi.


Abone Ol Google News
Bidena sert tepki

Biden'a sert tepki

"​Türkiye siyasi oyunlara malzeme yapılacak bir ülke değil."
Doğu Akdeniz mesajı

Doğu Akdeniz mesajı

"Kıta sahanlığımızda haydutluğa asla boyun eğmeyeceğiz."
Macronun hayalleri

Macron'un hayalleri

Gerçek şu ki; sen Napolyon değilsin!
Ambulans helikopter <br>korona hastası için havalandı

Ambulans helikopter
korona hastası için havalandı

2 bin 500 rakımda, 40 derece ateşle yanıyordu.
Yüzde 350 arttı

Yüzde 350 arttı

​Ulaştırma Bakanı sosyal medyada açıkladı..
Erdoğan'dan önemli mesajlar

Erdoğan'dan önemli mesajlar

Doğu Akdeniz'de, Libya'da, Ege'de haklarımızı korumaya odaklandık.
Bir yıla kadar<br>hapis cezası var

Bir yıla kadar
hapis cezası var

​Koronavirüs tedbirlerine uymayanlar dikkat.
Yunan tiyatrosu

Yunan tiyatrosu

​AK Parti'den sert tepki: Doğu Akdeniz'de yaşananlar hukuksuzluktur.
Elabdellaoui Galatasaray'da

Elabdellaoui Galatasaray'da

​Sarı-kırmızılılar yeni transferi KAP'a bildirdi.
Mucize kurtuluş

Mucize kurtuluş

​Marmara Denizi'nin ortasında 3 gün yardım bekledi.
Gri listede aranıyordu

Gri listede aranıyordu

​Etkisiz hale getirilen teröristin kimliği belli oldu.
Aşı üretimi başladı

Aşı üretimi başladı

​Rusya'nın 'Sputnik V' adlı koronavirüs aşısında önemli gelişme.
İkinci ele<br>yeni düzenleme

İkinci ele
yeni düzenleme

Ticaret Bakanlığınca yapılan düzenleme Resmi Gazete'de.
HDP görünümlü PKK

HDP görünümlü PKK

​İl binasında filmle PKK için ikna seansı yapmışlar..
Dışişleri'nden <br>AB'ye net mesaj

Dışişleri'nden
AB'ye net mesaj

​Türkiye, Doğu Akdeniz'de çıkarlarını koruyacak.
Yaşamadan bilemezsiniz

Yaşamadan bilemezsiniz

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs uyarısı.
Bir saatte<br>kopyası yapılıyor

Bir saatte
kopyası yapılıyor

​Tatil hayali kuran binlerce kişi mağdur oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.