İletişim Başkanı Altun'dan Joe Biden tepkisi: Türkiye siyasi oyunlara malzeme yapılacak bir ülke değil

ABD'de yaklaşan seçimlerde aday olan Joe Biden'ın, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldığı çirkin açıklamalarının yer aldığı bir video sosyal medyaya düştü.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Biden'ın skandal açıklamalarına, twitter'dan yaptığı açıklamalarla tepki gösterdi. Ayrıca Altun, muhalefetten bir tepki gösterilmemiş olmasının üzücü olduğunu fakat şaşırtıcı olmadığının altını çizdi.

Altun'un açıklamaları şöyle:

"ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın Aralık ayında kullandığı, nitekim bugünlerde medyaya yansıyan ifadeleri Türkiye üzerinde oynanan oyunların ve müdahaleci yaklaşımların adeta bir yansımasıdır. Bu ifadeler demokrasiyle ve Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin doğasıyla örtüşmemektedir.

NATO müttefikimiz olan ABD'nin bir başkan adayının diplomaside de yeri olmayan bu yakışıksız ifadelerinin mevcut yönetimce de kabul edilemez görüldüğüne inanıyoruz. Türkiye, siyasi oyunlara malzeme yapılacak bir ülke asla değildir.

Gereken tepki verilmeli

ABD siyasi kurumları ile Amerikan kamuoyunun günlük siyasi kazanımlar için yapıldığı ayan beyan ortada olan bu sorumsuz açıklamalara prim vermeyerek gereken tepkiyi göstermesi demokrasinin bir gereğidir.

Üzücü ama şaşırtıcı değil

Tüm bunların yanında, ülkemizdeki muhalif siyasetin, kendisini küçük düşürücü ve milletimizin aklında soru işaretleri oluşturan bu ifadelere herhangi bir tepki göstermemiş olması üzücüdür ancak bizler için şaşırtıcı değildir.

Türkiye, demokratik siyasi atmosferin bu tip sorumsuz beyanatlarla bozulmasına müsaade etmeyecek, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde mücadelesine devam edecektir."

ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın Aralık ayında kullandığı, nitekim bugünlerde medyaya yansıyan ifadeleri Türkiye üzerinde oynanan oyunların ve müdahaleci yaklaşımların adeta bir yansımasıdır. Bu ifadeler demokrasiyle ve Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin doğasıyla örtüşmemektedir. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) August 15, 2020