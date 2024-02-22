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KAAN Başmühendisi Yaban: Onlar almak isteyecek biz istersek satacağız

Dün ilk uçuşunu gerçekleştiren Milli Muharip Uçak KAAN'ın baş mühendisi Emre Yaban, isim vermeden ABD'nin Türkiye'ye F-35 ve F-16 satışlarında çıkardığı zorluklara atıfta bulunarak "Onlar almak isteyecekler ama bu parayla satın alınamayacak bir ürün olacak. Biz istersek vereceğiz onlara." dedi.

09:47 - 22/02/2024 Perşembe
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Milli Muharip Uçak KAAN
Milli Muharip Uçak KAAN

Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı olacak KAAN gökyüzü ile buluştu. Tarihi sonrası açıklamalarda bulunan KAAN Baş Mühendisi Emre Yaban, "KAAN, bu topraklarda yetişmiş mühendisler olarak bizim için bir gurur fotoğrafı. 100 yıllık havacılık tarihinde, artık o içimize sindiremediğimiz geri kalmış dediğimiz şeyi yakaladığımızın bir fotoğrafı.


Dünyadaki tüm benzerlerine baktığımızda, artık dördüncü ülke olarak Havacılığın Şampiyonlar Ligi’ne girdik, onu gösterdik bugün." dedi.



"Arkasında çok büyük bir mühendislik var"


Bu uçağa, sadece TUSAŞ‘ın bir ürünü olarak bırakılmaması gerektiğini vurgulayan Yaban, "Türk mühendislerinin çalıştığı şirketlerimiz var. Onların yaptığı ekipmanlarla bugün bu uçuşu yaptık. Yine kendi Türk mühendislerimizin geliştirdiği yazılım sistemlerini kullandık. O da ilk defa havaya kalktı bugün. Bu fotoğrafın, bu kapakların arkasında çok büyük bir mühendislik var.





"İstersek satacağız"


İnşallah bundan sonra bu uçağı, sadece bu topraklarda yapıldı diye değil rakiplerinden de daha iyi özelliklere sahip olduğu için tüm dünyaya satacağız. Onlar almak isteyecekler ama bu parayla satın alınamayacak bir ürün olacak. Biz istersek vereceğiz onlara. İnşallah bunu çok yakın zamanda göreceğiz tüm ekibimiz de bunu yapmaya çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.



#KAAN
#TUSAŞ
#UÇAK
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