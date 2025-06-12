KAAN büyük oynuyor: Endonezya Türkiye' den 48 savaş uçağı alacak

Milli Muharip Uçak KAAN, sınırları aşıyor. Endonezya’ya 10 yılda 48 adet KAAN ihraç edilecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Endonezya ile imzaladıkları anlaşma çerçevesinde Türkiye’de üretilecek 48 adet milli muharip uçak KAAN’ın Endonezya’ya ihraç edileceğini açıkladı.

MÜJDEYİ ERDOĞAN VERDİ

Milli Muharip Uçak KAAN ile ilgili çok önemli ve güzel bir gelişmeyi paylaşmak istediğini belirten Erdoğan, “Dost ve kardeş Endonezya ile imzaladığımız anlaşma çerçevesinde 48 adet KAAN, Türkiye’de üretilerek Endonezya’ya ihraç edilecek. KAAN’ın üretiminde Endonezya’nın sahip olduğu yerel kabiliyetlerden de yararlanılacak” ifadesini kullandı.

SUBİANTO’YA TEŞEKKÜR

Türkiye’nin yerli ve milli savunma sanayisinin kaydettiği gelişmeyi ve ulaştığı noktayı gözler önüne seren bu anlaşmanın Türkiye ve Endonezya için hayırlı olmasını temenni eden Erdoğan, şunları kaydetti: “Ortaya koyduğu irade ile anlaşmanın imzalanmasında büyük pay sahibi olan değerli mevkidaşım Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto’ya selam ve teşekkürlerimi iletiyorum.”

BAŞARILARIN DEVAMINI DİLİYORUZ

“Savunma Sanayii Başkanlığımız ve TUSAŞ başta olmak üzere KAAN’ın üretiminde ve Türkiye tarihinin bu rekor ihracat sözleşmesinin imzalanmasında emeği geçen tüm kuruluşlarımızı tebrik ediyorum. Savunma sanayimizin daha da güçlenmesi adına her türlü desteği verdiğimiz, bundan sonra da kararlılıkla destekleyeceğimiz bütün firmalarımızın başarılarının devamını diliyor, savunma sanayiinde çalışan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.”

10 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA

10 milyar doların üzerinde büyüklüğe sahip anlaşma, Türkiye’nin tek kalemde gerçekleştirdiği en büyük savunma ürünü ihracatı niteliğinde. KAAN’ın Endonezya’ya ihracatı ile Türkiye için bu satış, 5. nesil bir savaş uçağını ihraç edebilen sayılı ülkeler ligine yükselmek ve on milyarlarca dolarlık bir ekonomik kazanım elde etmek anlamına gelecek. Aynı zamanda, KAAN projesinin sürdürülebilirliği ve seri üretim maliyetlerinin düşürülmesi açısından da kritik bir eşik aşılmış olacak.

120 ayda teslim edilecek

Cakarta’da gerçekleştirilen imza törenine Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Endonezya Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, Milli Savunma Bakan Yardımcısı ve TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanvekili Şuay Alpay ile TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu katıldı. Atılan imzalar kapsamında 48 adetlik milli muharip uçak KAAN’ın teslimatı 120 ay içerisinde gerçekleşecek.

YERLİ MOTOR

Teslim edilecek KAAN uçaklarında milli imkanlarla üretilecek motor yer alacak. Anlaşma KAAN’ın teslimatının yanı sıra Endonezya’ya havacılık alanında teknoloji transferini de kapsayacak. Anlaşma, Türkiye ve Endonezya’nın gerçekleştireceği stratejik iş birliğiyle bilgi paylaşımını ve yerel kabiliyetlerin geliştirilmesini de hedefleyecek. Öte yandan, anlaşmayla birlikte KAAN’ın üretiminde Endonezya’nın sahip olduğu yerel kabiliyetlerden yararlanılacak.

Ortak üretim modeli olacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KAAN’ın ihracatını değerlendirdi. Bu tarihi siparişle gurur duyduklarını vurgulayan Bolat, şunları kaydetti: “Bu anlaşma, yüksek teknoloji üreten savunma sanayimizin ihracatta ulaştığı zirveyi gözler önüne sererken, iki ülkenin kabiliyetlerini birleştiren örnek bir ortak üretim modeli de vücut bulacaktır.”

İŞTE TÜRKİYE YÜZYILI

Bakan Kacır da “İşte Türkiye Yüzyılı. Kendi 5. nesil savaş uçağını geliştiren büyük ve güçlü Türkiye, şimdi dost ve kardeş ülkelere savaş uçağı ihracatına yönelik anlaşmalar imzalıyor. Sayın Cumhurbaşkanlarımızın gösterdiği irade doğrultusunda hayat bulan, 48 adet KAAN’ın Türkiye’de üretilerek Endonezya’ya ihraç edilmesi projesi ülkelerimiz için hayırlı olsun” değerlendirmesinde bulundu.

Teknoloji hamlesi sınırları aşıyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, konuya ilişkin X’teki paylaşımında, “Bir asrı aşan havacılık yolculuğumuzda, şimdi kendi 5. nesil savaş uçağımızı dost ülkelerle paylaşmanın gururunu yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde, milli teknoloji hamlemiz sınırları aşıyor, Türk mühendisliğinin imzası, artık küresel güvenlik mimarisine yön veriyor. Bu proje; ortak üretim, teknoloji paylaşımı ve stratejik iş birliğinin en somut örneklerinden biri olacak” değerlendirmesinde bulundu.

F-16’ların yerini alacak

TUSAŞ’ın ana geliştiricisi olduğu milli muharip uçağı KAAN’ın Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinden 2030’lu yıllardan itibaren kademeli olarak devreden çıkartılması düşünülen F-16 uçaklarının yerini alması öngörülüyor. KAAN Geliştirilmesi Projesi Sözleşmesi, SSB ile 5 Ağustos 2016 tarihinde imzalandı. 5’inci nesil çok rollü savaş uçağı olan KAAN, hem hava-hava, hem de hava-yer muharebelerinin gereksinimleri için üstün kabiliyetler sağlıyor. KAAN’ın ilk prototipinin üretim ve montaj faaliyetlerinin tamamlanmasının akabinde KAAN yer testlerine başladı. Test aşamasının tamamlanmasının akabinde 21 Şubat 2024 tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştirerek 13 dakika havada kaldı. Bu uçuşta 8 bin feet irtifaya çıkan KAAN 230 knot hıza ulaştı. KAAN, ikinci test uçuşunu ise 6 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirdi. 14 dakika havada kalan KAAN, 10 bin feet irtifaya ve 230 knot hıza ulaştı.

Atmaca da satılacak

ROKETSAN ile Endonezyalı PT RDI arasında ATMACA Gemisavar Füzesi ve Silah Sistemi tedarikine yönelik ikinci sözleşme imzalandı. Endonezya’nın başkenti Cakarta’da düzenlenen ve Güneydoğu Asya’nın en büyük savunma sanayii fuarlarından biri olan Indo Defence 2025’te önemli iş birliklerine imza attı. Roketsan ve PT Republik Defence Indonesia (RDI) arasında, ATMACA Gemisavar Füzesi ve ATMACA Silah Sistemi’nin tedarikini kapsayan ikinci sözleşme imzalandı. Roketsan ile PT RDI arasındaki ikinci anlaşma, Ortak Girişim Anlaşması (Joint Venture Agreement – JVA) kapsamında yapıldı. Bu girişim, füze teknolojilerinin montajı, yerli üretimi ve sürdürülebilirliğine yönelik yerel yeteneklerin Endonezya’da geliştirilmesini hedefliyor. ROKETSAN, söz konusu sözleşmeyle Endonezya’nın deniz gücünün modernizasyonuna sağladığı katkıyı genişletmiş oldu.







