Kaba konuşanın tezgahı kapanıyor

Altındağ’a yeni ve modern pazarlar kazandıran Altındağ Belediyesi, vatandaşların rahat ve huzurlu bir şekilde alışverişlerini gerçekleştirebilmesi için denetimlerini sıklaştırdı. Vatandaşlardan da gelen şikayetleri dikkate alan Altındağ Belediyesi zabıta ekipleri, kurallara uymayan pazarcılara cezai işlem uyguluyor. Kılık, kıyafet ve vatandaşa karşı olan üslup konusunda kurallara uymayan pazarcılara süreli veya süresiz olacak şekilde tezgâh kapama cezası veriliyor. Bu kapsamda Altındağ’da 2019 yılı içerisinde 20 pazar tezgâhına “Pazaryerleri Yönetmeliği” uyarınca kapama cezası verildi.

Altındağ Belediyesi'nin uyarı levhası

PAZARLARDA DİSİPLİN CEZA İLE SAĞLANIYOR

Mahallelere vatandaşların rahatlıkla alışveriş yapabilecekleri pazar alanları yaptıklarını söyleyen Belediye Başkanı Asım Balcı, “Yakın zaman içerisinde; Aydınlıkevler, Baraj, Beşikkaya, Güneşevler ve Gülpınar semt pazarlarını hizmete açtık. Karapürçek, Gültepe ve Başpınar-Doğantepe’de de kapalı semt pazarı inşa çalışmalarımız devam ediyor. Pazarlarda hemşehrilerimizin güvenle ve huzurla alışveriş yapabilmesi önceliğimiz. Cezacı bir belediye değiliz, ancak pazarlarda disiplin sağlayabilmek için tezgâh kapatma cezası uyguluyoruz. Bu cezaların başında alışveriş yapan vatandaşlara yönelik kaba bir dil kullanılması geliyor. Genellikle uyarıyoruz, eğer sorun devam ederse tezgâh kapatıyoruz” şeklinde konuştu.