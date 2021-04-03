Gündem Kabaktepe CHPli Başkan Kılıçın alkollü şekilde araç kullanması olayına dair konuştu Amaçları hizmet değil skandallarla gündem oluyorlar
İSTANBUL

Kabaktepe CHP’li Başkan Kılıç’ın alkollü şekilde araç kullanması olayına dair konuştu: Amaçları hizmet değil skandallarla gündem oluyorlar

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, CHP’li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın alkollüyken kullandığı araçla kaza yapması ve kazazede kadını tehdit etmesine dair açıklamada bulundu. CHP’nin skandallarla gündeme geldiğini belirten Kabaktepe, “Bir Belediye Başkanı hizmetleriyle değil alkollü araç kullanmakla, mağdur ettiği vatandaşı tehdit etmekle gündeme gelecekse vay halimize!” ifadesini kullandı. Kabaktepe, CHP yönetiminin, taciz ve tecavüz vakalarında olduğu gibi bu olay karşısında da sessiz kalmasını eleştirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kabaktepe CHP’li Başkan Kılıç’ın alkollü şekilde araç kullanması olayına dair konuştu: Amaçları hizmet değil skandallarla gündem oluyorlar
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe

Alkollü araç kullanırken çarptığı kadın şoförü sessiz kalması için tehdit eden CHP’li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’a bir tepkiyi de AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe gösterdi.

“CHP, TACİZ VE TECAVÜZ VAKALARINDA OLDUĞU GİBİ YİNE SESSİZ”

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kabaktepe, taciz ve tecavüz olaylarında olduğu gibi Belediye Başkanlarının alkollü araç kullanma ve tehditlerine de sessiz kalan CHP yönetimine sert sözlerle yüklendi.

Halka hizmetin, CHP’nin gündeminde dahi olmadığını söyleyen Kabaktepe, “Maltepe, AK Parti yönetiminde 4 senede 230’un üzerinde eser kazandı. 10 senelik CHP yönetiminde ise yalnızca skandallarla gündeme gelir oldu. Bir Belediye Başkanı hizmetleriyle değil alkollü araç kullanmakla, mağdur ettiği vatandaşı tehdit etmekle gündeme gelecekse vay halimize!” dedi.

“AJANS FAALİYETLERİYLE GERÇEKLERİN ÜZERİNİ ÖRTEMEYECEKLER”

Ajans faaliyetleriyle yanlışların üzerinin örtülmeye çalışıldığına dikkat çeken Kabaktepe, “İstanbul’un içi rahat olsun! Birtakım naylon karakterler göstererek, birtakım cilalanmış mizansenler düzenleyerek, ajans faaliyetleriyle yanlış yaptıklarını doğru göstermeye çalışıp, baskı oluşturup bizi de yaptıkları yanlışa alet edemeyecekler, bunun karşısında duracağız” İfadelerini kullandı.

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CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Kılıç'ın alkollüyken kaza yaptığı iddiası: Para verelim susun
OYNAT 01:22
CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Kılıç'ın alkollüyken kaza yaptığı iddiası: Para verelim susun
CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın alkollü şekilde otomobil kullanırken kazaya karıştığı öne sürüldü. Kılıç'ın otomobiline çarptığını söyleyen kadın, kaza sonrasını cep telefonu kamerasıyla kaydederken kendisine susması karşılığında para teklif edildiğini iddia etti.


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