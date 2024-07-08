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Kabataş-Bağcılar tramvay hattında arıza

Kabataş-Bağcılar tramvay hattındaki teknik arıza nedeniyle seferlerde aksamalar yaşanıyor.

13:03 - 8/07/2024 Pazartesi
AA
Arşiv
Arşiv
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda,
"T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Kabataş-Yusufpaşa ve Çapa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır"
ifadeleri kullanıldı.


#İstanbul
#Kabataş-Bağcılar
#tramvay
#Metro İstanbul
#İBB
36 dakika önce
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