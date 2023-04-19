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Kabataş-Bağcılar tramvay hattında arıza: Raylarda hasar oluştu seferler aksadı

İstanbul'da Kabataş-Bağcılar tramvay hattında rayda oluşan hasar nedeniyle seferler aksadı. Raylarda çalışma yapılırken, duraklarda ise insan yoğunluğu oluştu.

14:53 . 19/04/2023 Çarşamba
IHA
Kabataş-Bağcılar tramvay hattındaki arıza nedeniyle vatandaşlar yürümek zorunda kaldı.

Kabataş-Bağcılar tramvay hattındaki arıza nedeniyle vatandaşlar yürümek zorunda kaldı.

T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferlerinde Yusufpaşa Tramvay İstasyonu’nun Bağcılar yönünde rayda oluşan arıza nedeniyle Yusufpaşa İstasyonu tek yönü yolcu tramvay trafiğine kapatıldı.

Aksamalar yaşandı

Tramvay istasyonunun tek yönlü kapatılması nedeniyle diğer duraklarda da yolcu yoğunluğu yaşandı. Yusufpaşa tramvay istasyonunda Metro İstanbul’a bağlı çalışma ekipleri, rayda oluşan hasarı gidermek için çalışma gerçekleştirmeye başladı.

Metro İstanbul’dan aksamalar ile ilgili henüz bir açıklama yapılmazken tramvay duraklarında; “Raylarda oluşan teknik bir arıza nedeniyle seferlerimizde gecikmeler yaşanmaktadır” şeklinde anonslar yapıldı.

#istanbul
#bağcılar
#kabataş
32 dakika önce
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