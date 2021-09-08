​Kabil Havalimanı beklemede

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kabil Havalimanı'nın işletilmesi konusunda olumlu bir gelişme yok

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Kabil Havalimanı'nın Türkiye tarafından işletilmesine ilişkin sorulan soruya yanıt veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, olumlu bir gelişmenin olmadığını ifade etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Şu an itibarıyla Kabil Havalimanı'nın işletilmesiyle ilgili olumlu bir yaklaşımda bulunduk. Fakat geldiğimiz noktada bizim açımızdan olumlu gelişmeler yok. Biz bu tavrı koruduk, koruyoruz. Bizim prensiplerimize, yaklaşım tarzımıza olumlu yaklaşım olursa olumlu yaklaşım koyarız.





Bir geçici kabine açıklandı, bu geçici kabine nereye kadar devam eder bilmiyoruz. Bize düşen bu süreci dikkatle takip etmektir. Tüm Afganistan için hayırlı olsun.' dedi.