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Kabil Havalimanı beklemede

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırladığı Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi ile ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan, Taliban’ın açıkladığı geçici hükümet için “Geçici Kabine nereye kadar devam eder onu bilemeyiz. Bize düşen şu an sadece bu süreci dikkatle takip etmektir” diye konuştu. Erdoğan, Kabil Havalimanı’nın işletilmesine ilişkin, “İşin başından itibaren olumlu yaklaşım içerisinde olduk. Geldiğimiz noktada o olumlu gelişmeler bizim açımızdan yok. Prensiplerimize yönelik olumlu süreç devam ederse biz de buna karşı olumlu yaklaşımı ortaya koyarız” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Kabil Havalimanı beklemede
Erdoğan ve Tshisekedi, Külliye merdivenlerinde gazetecilere poz verdi .

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile ortak basın toplantısı düzenledi. İki ülke arasındaki güvenlik ve terörle mücadele iş birliğinin önemine vurgu yapan Erdoğan, ülkede yer alan FETÖ okulunun kapatılması nedeniyle mevkidaşına teşekkür ederek, “Kongo’nun FETÖ ile mücadelemize verdiği güçlü desteği sürdürmesini bekliyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kabil Havalimanı'nın işletilmesi konusunda olumlu bir gelişme yok
OYNAT 01:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kabil Havalimanı'nın işletilmesi konusunda olumlu bir gelişme yok
Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Kabil Havalimanı'nın Türkiye tarafından işletilmesine ilişkin sorulan soruya yanıt veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, olumlu bir gelişmenin olmadığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Şu an itibarıyla Kabil Havalimanı'nın işletilmesiyle ilgili olumlu bir yaklaşımda bulunduk. Fakat geldiğimiz noktada bizim açımızdan olumlu gelişmeler yok. Biz bu tavrı koruduk, koruyoruz. Bizim prensiplerimize, yaklaşım tarzımıza olumlu yaklaşım olursa olumlu yaklaşım koyarız.


Bir geçici kabine açıklandı, bu geçici kabine nereye kadar devam eder bilmiyoruz. Bize düşen bu süreci dikkatle takip etmektir. Tüm Afganistan için hayırlı olsun.' dedi.

ZİYARET YENİ KAPILAR AÇACAK

  • Kongo’nun Afrika kıtasında Türkiye’nin önemli ortaklarından biri olduğunu belirten Erdoğan, “Kongo’dan Cumhurbaşkanı seviyesinde yapılan bu tarihi ziyaret yeni kapıları açacaktır. Afrika kıtasının sorunlarına yine Afrikalı kardeşlerimiz tarafından çözüm bulunacağına inanıyoruz. Salgın döneminde gönderdiğimiz tıbbi yardımlarla Afrikalı kardeşlerimizin yanında olduk” dedi. Erdoğan açıklamalarına şöyle devam etti:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kongo'ya 'FETÖ' teşekkürü: Güçlü desteği sürdürmelerini bekliyoruz
OYNAT 01:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kongo'ya 'FETÖ' teşekkürü: Güçlü desteği sürdürmelerini bekliyoruz
Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki ülke arasındaki güvenlik ve terörle mücadele iş birliğinin önemine vurgu yaptı. Erdoğan, ülkede yer alan FETÖ okulunun kapatılması nedeniyle mevkidaşına teşekkür ederek, 'Kongo'nun FETÖ ile mücadelemize verdiği güçlü desteği sürdürmesini bekliyoruz.' dedi.

Kongo, Afrika’nın içinde küsuratını bir kenara bırakalım 2 milyon 400 bin metrekareye sahip bir ülke. Kazan-Kazan esasına dayalı yeni bir süreci başlatmak istiyoruz. Şu andaki ticaret hacmi iki ülkeyi yansıtacak boyutta değil. İlk aşamada 250 milyon dolarlık bir ticaret hacmi belirledik. Yarın İstanbul’da iş adamlarımızla bir araya gelecekler. Kongo’ya iade-i ziyareti gerçekleştireceğiz. Ben de iş adamlarını yanıma alıp gideceğim. Yer altı ve yer üstü, savunmada, sanayide, tarımda neler yapabiliriz bunları konuşacağız.

Yeni Şafak Editörü Taha Hüseyin Karagöz Taliban'ın kurduğu yeni hükümete dair bilgileri Afganistan'dan aktardı
OYNAT 04:11
Yeni Şafak Editörü Taha Hüseyin Karagöz Taliban'ın kurduğu yeni hükümete dair bilgileri Afganistan'dan aktardı
Yeni Şafak Editörü Taha Hüseyin Karagöz, Afganistan'dan TVNET canlı yayına bağlandı. Taliban'ın Afganistan'da kurduğu hükümete dair son bilgileri izleyicilerle paylaştı.

Karagöz'ün aktardığı bilgilere göre yeni kabine şu şekilde:

Başbakan: Molla Muhammed Hasan Akhund

1. Başbakan Yardımcısı: Molla Birader

2. Başbakan Yardımcısı: Molla Abdul Salam Hanafi

Savunma Bakanı: Muhammed Yakub Mücahid

İçişleri Bakanı: Siraceddin Hakkani

Dışişleri Bakanı: Mevlevi Emir Han Muttaki

Ekonomi Bakanı: Hidayetullah Bedri

Eğitim Bakanı: Nurullah Munid

Kültür Bakanı: Hayrullah Hayruka

Adalet Bakanı: Abdullah Hakim

Ulusal Güvenlik Başkanı: Abdul Haq Wasiq

KABİNE NE KADAR DEVAM EDER BİLMİYORUZ

  • Kabil Havalimanı’nın işletilmesine ilişkin sorulan soruya da yanıt veren Erdoğan, “Şu an itibarıyla Kabil Havalimanı’nın işletilmesiyle ilgili olumlu bir yaklaşımda bulunduk. Fakat geldiğimiz noktada bizim açımızdan olumlu gelişmeler yok. Biz bu tavrı koruduk, koruyoruz. Bizim prensiplerimize, yaklaşım tarzımıza olumlu yaklaşım olursa olumlu yaklaşım koyarız. Bir geçici kabine açıklandı, bu geçici kabine nereye kadar devam eder bilmiyoruz. Bize düşen bu süreci dikkatle takip etmektir. Tüm Afganistan için hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

364 tüneli hizmete açtık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 yılda 567 kilometre uzunluğunda 364 tünelin hizmete açıldığını duyurdu. Erdoğan, Twitter hesabından yapımı tamamlanan ve çalışmaları devam eden tünellere ilişkin açıklamada bulundu. Erdoğan, “Dağları deldik, denizleri aştık, son 19 yılda toplamda 567 kilometre uzunluğunda 364 tüneli hizmete açtık, ülkemize ve milletimize kazandırdık. Eser ve hizmet siyaseti ile hayallerimizi gerçeğe dönüştürmeyi sürdüreceğiz” dedi. Erdoğan’ın paylaşımında yer alan görselde kara yolu tünel uzunluğunun 2002 yılında 50 kilometreyken 2021’de 617 kilometre olduğu belirtildi.

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