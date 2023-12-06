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Kabine bugün toplanacak: Asgari ücret zammı masada

Cumhurbaşkanlığı kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de bir araya gelecek. Toplantının gündemi; Gazze'deki son durumun yanı sıra, milyonlarca çalışanın merakla beklediği yeni asgari ücret olacak.

09:26 - 6/12/2023 Çarşamba
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Cumhurbaşkanlığı kabinesi, bugün Beştepe'de toplanacak.
Cumhurbaşkanlığı kabinesi, bugün Beştepe'de toplanacak.

Kabine, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek. Toplantının ana gündem maddeleri, iç ve dış politikadaki gelişmeler, Gazze'deki son durum, enflasyon ve ekonomi olacak.


Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısında Gazze'deki son durumun değerlendirilmesi bekleniyor.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze'deki insanlık dramının sona ermesi için yaptığı diplomatik girişimler ve Türkiye'nin insani yardımları ele alınacak.


Yeni asgari ücret gündemde olacak

Kabine toplantısının gündeminde enflasyonla mücadele de olacak. Yeni asgari ücret için 11 Aralık'ta yapılacak ilk toplantı öncesinde son durum değerlendirilecek.


Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son bir haftada yoğun bir görüşme trafiği oldu. Cumhurbaşkanı, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar ziyaretinin ardından Yunanistan'a gidecek.


Toplantıda, Ankara-Atina hattındaki son durumun değerlendirmesi de yapılacak.



#Cumhurbaşkanlığı Kabinesi
#TBMM
#kabine toplantısı
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