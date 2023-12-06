Kabine bugün toplanacak: Asgari ücret zammı masada

Gözler 11 Aralık'ta başlayacak asgari ücret maratonuna çevrilirken yapılacak zammın bir yıl boyunca geçerli olacağı için oranın yüzde 40 ve üzerinde yapılacağı tahmin ediliyor. Enflasyon beklentilerine paralel bir artış halinde ise yeni asgari ücret 16 bin lirada kalacak. Zam oranı yüzde 45 olursa asgari ücret 16 bin 532 lira olacak. Yüzde 50 zam senaryosunda da rakam 17 bin 103 liraya ulaşacak.