Kabine değişikliği olacak mı?

Bir süredir gündemde olan Bakanlar Kurulu’nda değişim olacağına yönelik iddialar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla AK Parti’nin 7. Olağan Kongresi’nde ve sonrasında önemli değişikliklerin olacağının sinyallerini vermesi sonrası büyük merak konusu oldu.

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, “Kabine değişikliğinin eli kulağında mı?” başlıklı bugünkü yazısında, Bakanlar Kurulu’nda yaşanması beklenen değişime dair önemli detayları aktardı. Acet’in yazısından ilgili kısım şöyle:

"Geçtiğimiz cuma gününün gündüzünde, şöyle bir iddia karşıma çıktı. Gece yarısı saat 00.00 ila 01.00 arasında yayınlanacak Resmi Gazete’ye dikkat! Hem Bakanlar Kurulu değişikliği olabilir, hem de Merkez Bankası’na yeni bir başkan atanabilir.

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Sabah uyandığımızda, Merkez Bankası’ndaki değişim haberi doğrulanmış, ‘bonus’ olarak bir de İstanbul Sözleşmesi’nden çıkıldığını öğrenmiştik.

Bu konularda bilgi sahibi olabilecek durumdaki bir isimden, cuma gününe atıfla, “Üçü bir arada olacaktı ama sonra kabine değişikliği beklemeye alındı” sözlerini işittim.

Yani, daha önce de defalarca olacağı söylenen, olacağını söyleyenleri açıkta bırakan Bakanlar Kurulu değişikliği bu defa gerçekten gündemde mi?

AK Parti’nin çarşamba günü yapılacak 7. Büyük Kongresi’ne endeksli bir kabine değişikliği olacağına dair sinyaller epece artmış durumda. Erdoğan’ın, bu defa etrafına birtakım sinyaller verdiğini duyuyoruz. Çarşamba günü yapılacak kongreye endeksli bir değişim söz konusu olabilir.

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7. Büyük Kongre’de, parti yönetimi olarak bilinen Merkez Karar Yönetim Kurulu'nda (MKYK) önemli değişikliklerin olması bekleniyor. Denilene göre Erdoğan, MKYK listesini hazırlarken, milletvekili olmayan isimler üzerinde yoğunlaşacak.

Eğer, mevcut bakanlardan MKYK’ya almayı düşündüğü isimler olursa, o zaman önce Bakanlar Kurulu değişikliği gündeme gelebilir. İlla ki, öyle olacak diye bir durum da söz konusu değil tabii. Ama edindiğim izlenim, Erdoğan’ın kabine, MKYK, yahut parti grubunda olup da birden fazla ‘şapkası’ olanların sayısını azaltacağı yönünde."

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