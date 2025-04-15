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Kabine toplantısı başladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık ediyor

Kabine toplantısı başladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık ediyor

15:3415/04/2025, Salı
G: 15/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı Beştepe'de gerçekleşiyor. Toplantının gündeminde, iç ve dış gelişmeler, ekonomideki son durum ve terörle mücadelenin yer alması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de toplandı.


Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, saat 15.24'te başladı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, iç ve dış gelişmeler, ekonomideki son durum ve terörle mücadele çalışmalarının ele alınacağı belirtildi.


Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.



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