Kabine toplantısı başladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık ediyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı Beştepe'de gerçekleşiyor. Toplantının gündeminde, iç ve dış gelişmeler, ekonomideki son durum ve terörle mücadelenin yer alması bekleniyor.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, saat 15.24'te başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, iç ve dış gelişmeler, ekonomideki son durum ve terörle mücadele çalışmalarının ele alınacağı belirtildi.
Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.
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