Kabine Toplantısı’nın ne zaman yapılacağını merak ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen toplantılar, genel olarak iki haftada bir düzenleniyor. Bu haftaki toplantının gündeminde ise birçok önemli konu yer alıyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? İşte detaylar…

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün 10 Mart Pazartesi günü Beştepe'de gerçekleşecek. Toplantının öğleden sonra başlaması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan kararları akşam saatlerinde açıklayacak.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİNDE HANGİ KONULAR VAR?

Hem terörsüz Türkiye adımları hem ramazan ayındaki fahiş fiyat denetimleri hem de dış politikadaki gelişmeler kabinenin gündeminde olacak.

Geçtiğimiz gün Konya’da 2 yaşındaki bir çocuk köpek saldırısı sonucu yaşamını yitirmişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yerel yönetimlerin sorumluluklarını yerine getirmediğine yönelik bir açıklama gelmişti. Bu hususta belediyelerin başı boş hayvanların toplanması ve bakımı noktasında yerine getirmesi gereken bazı yükümlülükleri var. Bu süreçte hükümetin atabilecek adımlar kabinenin gündeminde olacak.

Oldukça önemli bir konu var ki o da emeklilerin takip ettiği husus. 3 bin liralık bayram ikram ikramiyesinin güncellenip güncellenmeyeceği de kabine toplantısında müzakere edilecek başlıklar.

Son olarak Suriye’deki gerginliğin yatıştırılabilmesi için Türkiye’nin yeni yönetime verebileceği destler de kabinenin gündeminde olacak. Gazze’nin yeniden inşaası ve Ukrayna-Rusya barışında Türkiye’nin rolüne de parantez açılmasını bekliyoruz.











